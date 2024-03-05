Снегопад будет идти в Новосибирске весь март. Ад для дорожников

Posted Сегодня, 02:26
Published Сегодня, 02:26
Modified Сегодня, 02:28
Updated Сегодня, 02:28
Снегопад будет длиться до конца текущего месяца. При этом сохранятся едва ли не плюсовые температуры. В какие-то дни снег будет идти с дождем.
Этот период станет очень напряженным для дорожных служб, которым придется постоянно очищать дороги от снега. Глава департамента поручил усилить работу подрядчиков. Только за последние сутки было задействовано примерно 1000 единиц специальной техники для обеспечения безопасности движения на дорогах региона.
Кроме того, Анатолий Костылевский обратился к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и установленные скоростные ограничения. Также он напомнил пешеходам о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам.
Напомним, штрафовать подрядчиков за плохую уборку дорог ранее потребовал врио мэра Новосибирска. Он призвал сурово реагировать на отказ подрядчиков выводить технику на улицы города из-за сильных морозов.