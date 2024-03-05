Снегопад будет идти в Новосибирске весь март. Ад для дорожников

Кроме того, Анатолий Костылевский обратился к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и установленные скоростные ограничения. Также он напомнил пешеходам о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам.