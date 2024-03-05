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Published Сегодня, 02:26

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Updated Сегодня, 02:28

Снег будет идти весь месяц

Снегопад будет идти в Новосибирске весь март. Ад для дорожников

5 марта 2024, 02:26
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Снег будет идти весь месяц

Снегопад будет идти в Новосибирске до конца марта

До конца марта в Новосибирске ожидается затяжные снегопады. Об этом сообщил глава департамента транспорта Анатолий Костылевский, ссылаясь на прогнозы синоптиков.

Снегопад будет длиться до конца текущего месяца. При этом сохранятся едва ли не плюсовые температуры. В какие-то дни снег будет идти с дождем.

Этот период станет очень напряженным для дорожных служб, которым придется постоянно очищать дороги от снега. Глава департамента поручил усилить работу подрядчиков. Только за последние сутки было задействовано примерно 1000 единиц специальной техники для обеспечения безопасности движения на дорогах региона.

Кроме того, Анатолий Костылевский обратился к водителям с просьбой быть особенно внимательными и осторожными на дороге, соблюдать правила дорожного движения и установленные скоростные ограничения. Также он напомнил пешеходам о необходимости переходить дорогу только по пешеходным переходам.

Напомним, штрафовать подрядчиков за плохую уборку дорог ранее потребовал врио мэра Новосибирска. Он призвал сурово реагировать на отказ подрядчиков выводить технику на улицы города из-за сильных морозов.

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