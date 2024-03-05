В Албании обнаружили мощный источник природного водорода

Однако взрывы, которые происходили на шахте Булькиза в Албании в разные годы, привели ученых к мысли о том, что не метан, а выделяющийся из-под земли водород может быть причиной. Исследователи под руководством Лорента Трюша из Университета Гренобля обнаружили источник водорода на глубине одного километра. Они назвали его «джакузи» — бассейн с булькающей водой, из которого поднимается водород с концентрацией 84%.