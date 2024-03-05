В Албании обнаружили мощный источник природного водорода

Posted Сегодня, 15:49
Published Сегодня, 15:49
Modified Сегодня, 15:55
Updated Сегодня, 15:55
Об этом пишет RTVI со ссылкой на журнал Science.
Водород рассматривается как потенциальное сырье для зеленой энергетики и альтернатива ископаемому топливу, поскольку его сжигание не приводит к выбросу парниковых газов. Ранее считалось, что высокая химическая активность водорода не позволяет ему сосуществовать с крупными подземными источниками, поэтому он производится из природного газа с использованием энергоемкого процесса, который также вредит окружающей среде.
Однако взрывы, которые происходили на шахте Булькиза в Албании в разные годы, привели ученых к мысли о том, что не метан, а выделяющийся из-под земли водород может быть причиной. Исследователи под руководством Лорента Трюша из Университета Гренобля обнаружили источник водорода на глубине одного километра. Они назвали его «джакузи» — бассейн с булькающей водой, из которого поднимается водород с концентрацией 84%.
Шахта Булькиза является одним из крупнейших мировых источников хрома и находится среди магматических горных пород офиолитов. Ученые, ищущие природные источники водорода, обращают внимание именно на офиолиты, так как они содержат богатые железом минералы из верхней мантии Земли. При определенных условиях вода может взаимодействовать с этими минералами и образовывать большие запасы водорода.
Ученые подсчитали, что каждый год источник выделяет не менее двухсот тонн водорода, что может быть достаточно для наполнения десяти дирижаблей типа «Гинденбург». Такая производительность превосходит производство водорода в других известных местах — таких, как Оман — в тысячу раз. Эксперты полагают, что водород начал поступать, когда шахта проникла в зону разлома с карманом газа.
Общие запасы в этом месторождении оцениваются в 5-50 тысяч тонн водорода, что может позволить его использование для энергетики на местном уровне. Годовое глобальное потребление водорода составляет 100 миллионов тонн.