В Новосибирске не хватает полицейских — в ГУ МВД назвали причину

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
В управлении отмечают некомплекта личного состава в строевых подразделениях. В новосибирской полиции не хватает 16% сотрудников. Основная проблема — низкая зарплата.
«Вопрос физического присутствия полицейского на улицах по-прежнему актуален. Мною неоднократно поднимался вопрос некомплекта. Основная причина — низкий, неконкурентоспособный уровень заработной платы», — заявил на сессии Законодательного собрания НСО глава ГУ МВД Андрей Кульков.
Сильнее всего нехватка кадров ощущается в патрульно-постовой службе. Дефицит полицейских составляет 27%.
Напомним, что в Новосибирске назвали самые востребованные профессии. Среди них — рабочие и строители.