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Published Сегодня, 10:23

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Updated Сегодня, 10:25

В новосибирской полиции наблюдается дефицит кадров

В Новосибирске не хватает полицейских — в ГУ МВД назвали причину

5 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI
В новосибирской полиции наблюдается дефицит кадров

Причину нехватки полицейских в Новосибирске назвали в МВД

В органах внутренних дел по-прежнему имеет место «кадровый голод». Полицейские не горят желанием идти патрулировать улицы. На проблему обратили внимание в региональном управлении МВД.

В управлении отмечают некомплекта личного состава в строевых подразделениях. В новосибирской полиции не хватает 16% сотрудников. Основная проблема — низкая зарплата.

«Вопрос физического присутствия полицейского на улицах по-прежнему актуален. Мною неоднократно поднимался вопрос некомплекта. Основная причина — низкий, неконкурентоспособный уровень заработной платы», — заявил на сессии Законодательного собрания НСО глава ГУ МВД Андрей Кульков.
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Сильнее всего нехватка кадров ощущается в патрульно-постовой службе. Дефицит полицейских составляет 27%.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые востребованные профессии. Среди них — рабочие и строители.

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#Экономика#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#ГУ МВД#Александр Ляхов#Рынок труда#Дефицит кадров
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