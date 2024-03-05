В Новосибирске не хватает полицейских — в ГУ МВД назвали причину

В управлении отмечают некомплекта личного состава в строевых подразделениях. В новосибирской полиции не хватает 16% сотрудников. Основная проблема — низкая зарплата.

Напомним, что в Новосибирске назвали самые востребованные профессии . Среди них — рабочие и строители.

Сильнее всего нехватка кадров ощущается в патрульно-постовой службе. Дефицит полицейских составляет 27%.

Самые востребованные специалисты в Новосибирске — кто найдет работу быстрее всех

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