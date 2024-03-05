В Новосибирске продлят набережную до Заельцовского бора

Рабочая группа по благоустройству набережной была создана в 2021 году при администрации города Новосибирска. Теперь мэрия станет модератором в разработке концепции благоустройства объекта. На сегодняшний день уже готово техническое задание, набережную хотят продлить от Димитровского моста до Заельцовского бора.