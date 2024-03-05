В Новосибирске продлят набережную до Заельцовского бора

Posted Сегодня, 12:40
Published Сегодня, 12:40
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Рабочая группа по благоустройству набережной была создана в 2021 году при администрации города Новосибирска. Теперь мэрия станет модератором в разработке концепции благоустройства объекта. На сегодняшний день уже готово техническое задание, набережную хотят продлить от Димитровского моста до Заельцовского бора.
«Набережную будут строить в связке с застройщиками, которые намерены возвести в зоне локации жилые комплексы. Это решение выгодно всем — и строителям, и городу. В ближайший год концепция будет готова окончательно, мы представим ее губернатору и мэру», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова во время прямого эфира в паблике «ЦУР Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».
Напомним, что на месте бывшего ЦУМа планируют провести благоустройство территории. В настоящее время готовится новый проект планировки.