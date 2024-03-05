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Набережную намерены продлить до Заельцовского бора

В Новосибирске продлят набережную до Заельцовского бора

5 марта 2024, 12:40
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Набережную намерены продлить до Заельцовского бора

Мэрия Новосибирска договорилась о продлении набережной до Заельцовского бора

В Новосибирске намерены благоустроить набережную. Объект будет продлен до Заельцовского бора, а в зоне локации возведут жилые комплексы.

Рабочая группа по благоустройству набережной была создана в 2021 году при администрации города Новосибирска. Теперь мэрия станет модератором в разработке концепции благоустройства объекта. На сегодняшний день уже готово техническое задание, набережную хотят продлить от Димитровского моста до Заельцовского бора.

«Набережную будут строить в связке с застройщиками, которые намерены возвести в зоне локации жилые комплексы. Это решение выгодно всем — и строителям, и городу. В ближайший год концепция будет готова окончательно, мы представим ее губернатору и мэру», — сообщила вице-мэр Анна Терешкова во время прямого эфира в паблике «ЦУР Новосибирской области» в социальной сети «ВКонтакте».

Напомним, что на месте бывшего ЦУМа планируют провести благоустройство территории. В настоящее время готовится новый проект планировки.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Благоустройство#Анна Терешкова#Набережная#Мэрия Новосибирска#Проект#Александр Ляхов
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