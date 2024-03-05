Вернувшийся с СВО мужчина осыпал матами и пытался ударить водителя такси

Водитель рассказывает, что отказал пассажирам в поездке. Чтобы обезопасить себя, он стал снимать видео. На кадрах видно, что пассажир агрессивно себя ведет, оскорбляет, демонстрирует готовность ударить. Женщина пытается его угомонить, но тщетно. В какой-то момент пассажир заявил, что он вернулся из зоны СВО и продолжил угрожать водителю. В итоге пассажиры всё же вышли из такси, но напоследок мужчина несколько раз пнул дверь машины, говорит водитель.