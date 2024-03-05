Вернувшийся с СВО мужчина осыпал матами и пытался ударить водителя такси

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Утром 4 марта в Бердске Новосибирской области водитель Максим Шумков приехал на вызов по заявке агрегатора «Яндекс.Такси». На месте его встретили два пассажира — мужчина и женщина. Общение не задалось с самого начала. По словам водителя, мужчина еще некоторое время курил на улице, после чего сел в машину с непотушенной сигаретой.
Водитель рассказывает, что отказал пассажирам в поездке. Чтобы обезопасить себя, он стал снимать видео. На кадрах видно, что пассажир агрессивно себя ведет, оскорбляет, демонстрирует готовность ударить. Женщина пытается его угомонить, но тщетно. В какой-то момент пассажир заявил, что он вернулся из зоны СВО и продолжил угрожать водителю. В итоге пассажиры всё же вышли из такси, но напоследок мужчина несколько раз пнул дверь машины, говорит водитель.
Позже с водителем связалась жительница Бердска, знакомая с ситуацией. Она заявила, что ей приходилось сталкиваться с этим пассажиром. По ее словам, мужчина был контужен на СВО, и ведет себя так всегда и везде, в том числе, в государственных учреждениях.
В службе поддержки «Яндекс.Такси» водителю ответили, что не будут компенсировать урон, который мог быть причинен его машине. Переписка есть в распоряжении редакции.
«Ваши слова не подтверждаются фотографией. Поэтому промокод в этот раз не придет», — ответили Максиму.
В разговоре с Atas.info водитель пояснил, что промокод дают водителям в случае конфликтных ситуаций, когда нанесен какой-либо вред.
«Мне не каждый день по машине пинают», — возмущается Максим.
Водителю пообещали провести внутреннюю проверку в отношении пассажира.
«Хамство просто недопустимо. Мы уже проверяем историю заказов этого пользователя. Он может навсегда потерять доступ к поездкам», — ответили водителю в службе поддержки.
Максим Шумков не планирует обращаться в полицию, решил ограничиться общественным резонансом.