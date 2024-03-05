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Published Сегодня, 13:43

Modified Сегодня, 13:45

Updated Сегодня, 13:45

Какие изменения по призыву вступили в силу в 2024 году

Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится

5 марта 2024, 13:43
Фото: 1MI
Какие изменения по призыву вступили в силу в 2024 году
Весной 2024 года в России начинается новая призывная кампания в армию. Она будет проходить по новым правилам, установленным после изменений в законе о воинской обязанности и военной службе с 1 января. Рассказываем, до какого возраста теперь берут в армию и кого могут не призвать.

Сроки призыва в армию 2024

В России призыв на срочную службу проводится два раза в год. Первый призыв начинается весной, а второй — осенью. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря соответственно.

Сколько служат в армии

В армии призывники служат ровно один год. Срок не зависит от рода войск. Отсчитываться этот год начинает с момента присвоения звания рядового. Каждый год ходят слухи, что срок пребывания в армии увеличат до двух лет, но это всего лишь слухи.

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Призывной возраст

Одним из главных изменений является расширение возрастного диапазона для призыва. Теперь молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет могут призвать на срочную службу, вместо предыдущего возраста от 18 до 27 лет. Все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, независимо от того, состоят ли они на воинском учете или нет, обязаны пройти службу в армии. Исключение составляют те, кому уже исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года — они будут зачислены в запас.

 

Отсрочка от армии

Мужчины, у которых бессрочно установлена группа инвалидности, могут получить отсрочку по состоянию здоровья. Также существуют различные заболевания, которые могут стать причиной отсрочки от службы. Например, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сифилис, бронхиальная астма, эпилепсия, тяжелые сосудистые заболевания головного мозга и другие. Отсрочка от армии предоставляется также студентам, родителям, айтишникам и некоторым другим категориям граждан. Они должны предоставить соответствующие документы для подтверждения своего статуса.

 

Кого еще не берут в армию

  • Мужчин, которые имеют непогашенную судимость за любой вид преступления;
  • Приговорены к условному наказанию;
  • Работают в МЧС, МВД, ФСБ;
  • Имеют ученую степень.
Кого призовут в армиюКого призовут в армию
Кого призовут в армию
Фото: 1MI

Электронные повестки

Одним из громких изменений стало введение электронных повесток для призывников. Однако, пока они не рассылаются. Раньше все повестки из военкомата должны были вручать только лично в руки и под подпись. Теперь их также смогут присылать заказными письмами и дублировать в электронном виде на Госуслугах.

Предполагается, что когда будет выписана повестка, информация о ней будет размещаться в специальном реестре. Как только это произойдет, ему ограничат выезд из страны. Если адресат проигнорирует повестку, то через семь дней после размещения в реестре информации о ней, повестка будет считаться врученной.

 

Штрафы за неявку в военкомат

Еще с 1 октября 2023 года действовали новые правила штрафов за неявку в военкомат. Для справки, ранее за неявку без уважительной причины грозило наказание от 500 до 3000 рублей. Теперь же штрафы начинаются от 10 до 30 тысяч рублей. Бумажная повестка считается врученной в день, когда гражданин согласился или отказался подписывать ее при вручении лично в руки.

Если не уведомить военкомат в течение двух недель об измененных сведений о себе — штраф от 1000 до 5000 рублей. Если не уведомить комиссариат о выезде из России больше чем на полгода, то штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если человек подлежит призыву и уехал на срок больше трех месяцев, то штрафы начинаются от 10 до 20 тысяч рублей.

Как штрафуют призывниковКак штрафуют призывников
Как штрафуют призывников
Фото: 1MI

Выросли штрафы и за уклонение от медосвидетельствования или медкомиссии: от 15 до 25 тысяч рублей. Штраф за порчу или утерю военного билета или других документов воинского учета — от 3 до 5 тысяч рублей.

Напомним, что накануне празднования Дня защитника Отечества мы решили изучить биографии известных новосибирских чиновников и депутатов — кто из них служил в армии, а кто по тем или иным причинам военной службы избежал. Среди героев есть — Андрей Шимкив, спикер Законодательного собрания, Александр Аксененко, депутат Госдумы, Артем Скатов, вице-мэр Новосибирска и другие.

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