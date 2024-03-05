Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится

Одним из главных изменений является расширение возрастного диапазона для призыва. Теперь молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет могут призвать на срочную службу, вместо предыдущего возраста от 18 до 27 лет. Все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, независимо от того, состоят ли они на воинском учете или нет, обязаны пройти службу в армии. Исключение составляют те, кому уже исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года — они будут зачислены в запас.