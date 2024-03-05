Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится

Posted Сегодня, 13:43
Published Сегодня, 13:43
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
В России призыв на срочную службу проводится два раза в год. Первый призыв начинается весной, а второй — осенью. С 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря соответственно.
В армии призывники служат ровно один год. Срок не зависит от рода войск. Отсчитываться этот год начинает с момента присвоения звания рядового. Каждый год ходят слухи, что срок пребывания в армии увеличат до двух лет, но это всего лишь слухи.
Одним из главных изменений является расширение возрастного диапазона для призыва. Теперь молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет могут призвать на срочную службу, вместо предыдущего возраста от 18 до 27 лет. Все мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, независимо от того, состоят ли они на воинском учете или нет, обязаны пройти службу в армии. Исключение составляют те, кому уже исполнилось 27 лет до 1 января 2024 года — они будут зачислены в запас.
Мужчины, у которых бессрочно установлена группа инвалидности, могут получить отсрочку по состоянию здоровья. Также существуют различные заболевания, которые могут стать причиной отсрочки от службы. Например, ВИЧ-инфекция, злокачественные новообразования, сифилис, бронхиальная астма, эпилепсия, тяжелые сосудистые заболевания головного мозга и другие. Отсрочка от армии предоставляется также студентам, родителям, айтишникам и некоторым другим категориям граждан. Они должны предоставить соответствующие документы для подтверждения своего статуса.
Одним из громких изменений стало введение электронных повесток для призывников. Однако, пока они не рассылаются. Раньше все повестки из военкомата должны были вручать только лично в руки и под подпись. Теперь их также смогут присылать заказными письмами и дублировать в электронном виде на Госуслугах.
Предполагается, что когда будет выписана повестка, информация о ней будет размещаться в специальном реестре. Как только это произойдет, ему ограничат выезд из страны. Если адресат проигнорирует повестку, то через семь дней после размещения в реестре информации о ней, повестка будет считаться врученной.
Еще с 1 октября 2023 года действовали новые правила штрафов за неявку в военкомат. Для справки, ранее за неявку без уважительной причины грозило наказание от 500 до 3000 рублей. Теперь же штрафы начинаются от 10 до 30 тысяч рублей. Бумажная повестка считается врученной в день, когда гражданин согласился или отказался подписывать ее при вручении лично в руки.
Если не уведомить военкомат в течение двух недель об измененных сведений о себе — штраф от 1000 до 5000 рублей. Если не уведомить комиссариат о выезде из России больше чем на полгода, то штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Если человек подлежит призыву и уехал на срок больше трех месяцев, то штрафы начинаются от 10 до 20 тысяч рублей.
Выросли штрафы и за уклонение от медосвидетельствования или медкомиссии: от 15 до 25 тысяч рублей. Штраф за порчу или утерю военного билета или других документов воинского учета — от 3 до 5 тысяч рублей.
Напомним, что накануне празднования Дня защитника Отечества мы решили изучить биографии известных новосибирских чиновников и депутатов — кто из них служил в армии, а кто по тем или иным причинам военной службы избежал. Среди героев есть — Андрей Шимкив, спикер Законодательного собрания, Александр Аксененко, депутат Госдумы, Артем Скатов, вице-мэр Новосибирска и другие.