Высокотехнологичные МСП-компании получили по льготной программе кредитов на 34 млрд

Posted Сегодня, 10:39
Published Сегодня, 10:39
Modified Сегодня, 10:39
Updated Сегодня, 10:39
С момента запуска программы в апреле 2022 года было заключено 240 кредитных соглашений, пишет tass.ru. Уточняется, что 152 из них были подписаны в 2023 году. Оформление сделок проходило через МСП Банк.
«Льготное кредитование высокотехнологичных инновационных компаний — это инструмент адресной поддержки малого и среднего бизнеса, работающего в ключевых для государства отраслях», — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Поддержка компаний из сферы высоких технологий и инноваций способствует развитию импортозамещения, а также формированию технологического суверенитета государства. Следует отметить, что предприятия из почти 40 субъектов Российской Федерации уже воспользовались возможностями программы. Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Пермский край, Республика Татарстан, Челябинская и Новосибирская области являются лидерами по объему привлеченного финансирования.
По отраслевому распределению наибольший объем кредитных средств привлекли компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук, производством лекарств, химической продукции и осветительных приборов. Также крупное финансирование привлекли отрасли, связанные с разработкой и использованием информационных ресурсов, баз данных, IT и вычислительной техники.
Глава корпорации обратил внимание на большой потенциал высокотехнологичных предприятий из сектора МСП. Он подчеркнул, что такие компании обладают способностью быстро перестраиваться и могут стать двигателем для развития российской экономики, включая приоритетные направления. На сегодняшний день три из четырех компаний, занимающихся научными исследованиями, относятся к категории малого и среднего предпринимательства, уточнил Александр Исаевич.
Для получения льготного кредита предприятия должны соответствовать определенным критериям. Например, для того чтобы организация могла претендовать на льготный кредит, она должна являться субъектом МСП и заниматься деятельностью в одной из 16 приоритетных отраслей. Также обязательными условиями являются годовая выручка не менее 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не ниже 12% и наличие у компании прав на результаты интеллектуальной деятельности.