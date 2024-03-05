Высокотехнологичные МСП-компании получили по льготной программе кредитов на 34 млрд

Для получения льготного кредита предприятия должны соответствовать определенным критериям. Например, для того чтобы организация могла претендовать на льготный кредит, она должна являться субъектом МСП и заниматься деятельностью в одной из 16 приоритетных отраслей. Также обязательными условиями являются годовая выручка не менее 100 миллионов рублей, среднегодовой прирост не ниже 12% и наличие у компании прав на результаты интеллектуальной деятельности.