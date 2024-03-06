Экс-полицейского из Новосибирска будут судить за создание вредоносного ПО

Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 273 УК РФ, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.