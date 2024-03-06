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Published Сегодня, 07:43

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Updated Сегодня, 07:47

Экс-полицейского из Новосибирска будут судить за создание вредоносного ПО

Экс-полицейского из Новосибирска будут судить за создание вредоносного ПО

6 марта 2024, 07:43
Фото: 1MI
Экс-сотрудника МВД Новосибирской области обвиняют в создании и распространении вредоносной компьютерной программы.

В Новосибирской области сотрудник ГИБДД самовольно внес правки в федеральную программу регистрации государственных номеров для транспорта. Теперь программист-самоучка предстанет перед судом, расследование уголовного дела завершено. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ СК РФ по региону.

Экс-сотрудника полиции обвиняют в создании и распространении вредоносной компьютерной программы с использованием служебного положения (ч. 2 ст. 273 УК РФ).

Справка

Деяния, предусмотренные ч. 2 ст. 273 УК РФ, наказываются ограничением свободы на срок до 4 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового, либо лишением свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет или без такового и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В 2022–2023 годах сотрудник ГИБДД работал региональным администратором специального программного обеспечения.

«Вопреки интересам службы создал компьютерную программу, которая позволила незаконно осуществлять неоднократный подбор государственных регистрационных знаков граждан. В результате преступных действий должностного лица допущены неправомерные изменения в федеральном сервисе», — сказано в сообщении Следственного комитета.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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