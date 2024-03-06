Эксперты оценили перспективы реализации президентского послания в НСО

В свою очередь, эксперт Центра прикладных исследований и программ, региональный представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов отметил, что реализация новых программ и нацпроектов, обозначенных в президентском послании, это огромная ответственность для губернаторов. Речь идет о грамотном распоряжении миллиардами рублей из федерального бюджета.