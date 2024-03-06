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Published Сегодня, 09:54

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Updated Сегодня, 09:56

Регион успешно себя зарекомендовал ранее

Эксперты оценили перспективы реализации президентского послания в НСО

6 марта 2024, 09:54
Фото: atas.info
Регион успешно себя зарекомендовал ранее

Новосибирская область может стать лидером по реализации послания президента

Федеральные и региональные эксперты считают, что Новосибирская область окажется в числе лидеров по реализации основных положений послания президента России Федеральному собранию

Решение задач, обозначенных в послании Владимира Путина, во многом зависит от регионов. И Новосибирская область окажется в числе первых, считает эксперт по региональной политике, политолог Виталий Иванов.

«Это предопределено не только уровнем ее развития — экономического, культурного, интеллектуального, фактическим статусом Новосибирска как столицы Сибири и третьей столицы России, но и наличием компетентного руководства, накопившего опыт эффективной реализации больших проектов. Все последние годы в области строят и реконструируют больше и лучше, чем во всех соседних регионах. Так будет и дальше», — говорит Иванов.

В свою очередь, эксперт Центра прикладных исследований и программ, региональный представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов отметил, что реализация новых программ и нацпроектов, обозначенных в президентском послании, это огромная ответственность для губернаторов. Речь идет о грамотном распоряжении миллиардами рублей из федерального бюджета.

«Здесь в качестве положительного примера стоит привести Новосибирскую область, лидирующую в СФО не только по объёмам выделяемых федеральным центром средств, но и по реализации нацпроектов, что говорит о широких горизонтах планирования, системном и комплексном подходе в регионе», — прокомментировал эксперт.

Игорь Кузнецов добавил, что по итогам президентского послания регионам необходимо будет оперативно актуализировать локальные стратегии и обновить региональныее дорожные карты.

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