Эксперты оценили перспективы реализации президентского послания в НСО

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
Решение задач, обозначенных в послании Владимира Путина, во многом зависит от регионов. И Новосибирская область окажется в числе первых, считает эксперт по региональной политике, политолог Виталий Иванов.
«Это предопределено не только уровнем ее развития — экономического, культурного, интеллектуального, фактическим статусом Новосибирска как столицы Сибири и третьей столицы России, но и наличием компетентного руководства, накопившего опыт эффективной реализации больших проектов. Все последние годы в области строят и реконструируют больше и лучше, чем во всех соседних регионах. Так будет и дальше», — говорит Иванов.
В свою очередь, эксперт Центра прикладных исследований и программ, региональный представитель РАПК в СФО Игорь Кузнецов отметил, что реализация новых программ и нацпроектов, обозначенных в президентском послании, это огромная ответственность для губернаторов. Речь идет о грамотном распоряжении миллиардами рублей из федерального бюджета.
«Здесь в качестве положительного примера стоит привести Новосибирскую область, лидирующую в СФО не только по объёмам выделяемых федеральным центром средств, но и по реализации нацпроектов, что говорит о широких горизонтах планирования, системном и комплексном подходе в регионе», — прокомментировал эксперт.
Игорь Кузнецов добавил, что по итогам президентского послания регионам необходимо будет оперативно актуализировать локальные стратегии и обновить региональныее дорожные карты.