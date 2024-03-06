График выплаты детских пособий в марте 2024

Теперь 7935,5 рублей получат семьи, которым назначили 50% выплату от ПМ. Если этой суммы не хватит (это может произойти, если доход на одного члена семьи все равно останется ниже ПМ), то выплату повысят до 75% — в денежном эквиваленте это 11903,25 рублей.