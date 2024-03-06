График выплаты детских пособий в марте 2024

Posted Вчера, 23:06
Published Вчера, 23:06
Modified Вчера, 23:06
Updated Вчера, 23:06
Родителям или опекунам детей можно ждать следующие выплаты в ближайшие дни:
— Пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;
— Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям; чуть позже поступят деньги работающим родителям;
— Выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка до 3-х лет;
— Единое пособие на детей от 8 до 17 лет;
— Ежемесячное пособие для ребенка военного, участника СВО и солдата, призванного на военную службу.
Согласно установленному графику СФР детские пособия перечисляют на банковские карты «МИР» родителям 3 числа каждого месяца. Деньги должны прийти раньше, если дата выпадает на выходной.
В марте 2024-го семьям отправили материальную помощь 1 числа месяца. Зачисление может задержаться, но максимум до 21 марта.
Также 5 марта ожидаются поступления средств семьям, которым одобрили выплаты из материнского капитала. А 8 марта работающим родителям придут пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Отметим, с 1 января 2024 года мама или папа (если он ушел в декретный отпуск) может продолжать работать и получать пособие по уходу за ребёнком вместе с зарплатой. Есть только одно условие — работать неполный рабочий день, неважно очно или удаленно.
В 2024 году выплаты на детей проиндексировали вместе с прожиточным минимумом. Теперь новосибирцы с низкими доходами имеют право получить 15871 рубль — это при условии, что им одобрили 100% выплату.
Теперь 7935,5 рублей получат семьи, которым назначили 50% выплату от ПМ. Если этой суммы не хватит (это может произойти, если доход на одного члена семьи все равно останется ниже ПМ), то выплату повысят до 75% — в денежном эквиваленте это 11903,25 рублей.
Кроме того, в Новосибирской области доплату на детей также ожидают одинокие матери, родитель в разводе, который воспитывает ребенка. Размер этой выплаты — до 701,77 рублей. Назначается каждый месяц.