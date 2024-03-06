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Сибиряку запретили читать

Из-за любви к нецензурным песням новосибирцу запретили ходить в библиотеку

6 марта 2024, 01:12
Фото: 1MI
Сибиряку запретили читать
В Новосибирске мужчине запретили посещать библиотеку из-за его непристойного поведения: он нецензурно пел и высказывался.

В Новосибирске решили проблему с одним посетителем библиотеки, который неуместно вел себя в учреждении. Чтобы избавиться от него, было принято решение обратиться в суд.

Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о запрете этому мужчине посещать библиотеку. Его поведение в «храме знаний» было неподобающим: он громко пел песни и произносил непристойности. Работники библиотеки пытались разрешить конфликт мирно, но человек продолжал демонстрировать свое непозволительное поведение. Было решено воспользоваться законом для обеспечения спокойствия.

Суд принял сторону того, кто подал иск, и ответчик попытался обжаловать решение, но безуспешно. Теперь этому мужчине закрыт доступ к библиотеке.

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#Общество#Новосибирск#Суд#Библиотека#Эмилия Губарева
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