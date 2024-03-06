Из-за любви к нецензурным песням новосибирцу запретили ходить в библиотеку

Posted Сегодня, 01:12
Published Сегодня, 01:12
Modified Сегодня, 01:14
Updated Сегодня, 01:14
В Новосибирске решили проблему с одним посетителем библиотеки, который неуместно вел себя в учреждении. Чтобы избавиться от него, было принято решение обратиться в суд.
Центральный районный суд Новосибирска вынес решение о запрете этому мужчине посещать библиотеку. Его поведение в «храме знаний» было неподобающим: он громко пел песни и произносил непристойности. Работники библиотеки пытались разрешить конфликт мирно, но человек продолжал демонстрировать свое непозволительное поведение. Было решено воспользоваться законом для обеспечения спокойствия.
Суд принял сторону того, кто подал иск, и ответчик попытался обжаловать решение, но безуспешно. Теперь этому мужчине закрыт доступ к библиотеке.