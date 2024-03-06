КМСП выделит малому бизнесу 4,5 млрд рублей на лизинг оборудования

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Заявки на получение финансирования можно подать через специальный сервис на цифровой платформе МСП.РФ. В 2023 году малый бизнес уже получил 2,4 миллиарда рублей финансирования по ставке 6% годовых для покупки отечественного оборудования и 8% годовых — зарубежного, сообщает ТАСС.
В прошлом году наибольший объем лизингового финансирования привлекли предприниматели из Санкт-Петербурга, Московской, Нижегородской, Тульской областей, Москвы, Пермского края и Владимирской области.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что программа льготного лизинга активно масштабируется, и все больше производств получают доступ к новому оборудованию. Это позволит создать новые рабочие места, расширить ассортимент продукции и увеличить годовые обороты предприятий. Программа также была запущена в новых регионах, где бизнес уже получил оборудование в лизинг на общую сумму 119 миллионов рублей в 2023 году.
Малые предприниматели могут получить льготное лизинговое финансирование на сумму от 500 тысяч до 50 миллионов рублей на период от 13 месяцев до 7 лет. Выплата лизинговых платежей начинается после получения оборудования. При использовании гарантий РГО первоначальный взнос составит 0% от стоимости оборудования.
Лизинговая поддержка осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного президентом Владимиром Путиным и курируемого первым вице-премьером Андреем Белоусовым.