КМСП выделит малому бизнесу 4,5 млрд рублей на лизинг оборудования

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что программа льготного лизинга активно масштабируется, и все больше производств получают доступ к новому оборудованию. Это позволит создать новые рабочие места, расширить ассортимент продукции и увеличить годовые обороты предприятий. Программа также была запущена в новых регионах, где бизнес уже получил оборудование в лизинг на общую сумму 119 миллионов рублей в 2023 году.