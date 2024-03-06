Мэрия Новосибирска будет единственным акционером пяти МУП после приватизации

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
При этом мэрия выступит единственным акционером. Об этом 6 марта сообщает департамент земельных и имущественных отношений мэрии города.
«В соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ установлен запрет деятельности муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках», — пояснили в мэрии.
Ряд муниципальных предприятий имеет право продолжать деятельность в прежнем статусе. Это общественный электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), метрополитен, естественные монополии, предприятия сферы культуры и искусства.
Остальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.
В акционерные общества (АО) преобразуют пять муниципальных предприятий, согласно решению комиссии по проведению административной реформы:
— МКП «Новосибгортранс»;
— МП «Новосибирская аптечная сеть»;
— МУП «Сибирское гостеприимство»;
— МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»);
— МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» («ПАТП-5»).
Приватизация муниципальных унитарных предприятий не предусматривает продажу их имущества, подчеркнули в мэрии.
Рассмотрение проекта состоится в Горсовете на мартовской сессии.
В случае одобрения депутатами, указанные муниципальные предприятия включат в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2023 № 626».