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Мэрия Новосибирска будет единственным акционером пяти МУП после приватизации

Мэрия Новосибирска будет единственным акционером пяти МУП после приватизации

6 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI
До 1 января 2025 года в Новосибирске пять муниципальных предприятий (МУП) приватизируют и преобразуют в акционерные общества.

При этом мэрия выступит единственным акционером. Об этом 6 марта сообщает департамент земельных и имущественных отношений мэрии города.

«В соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ установлен запрет деятельности муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках», — пояснили в мэрии.

Ряд муниципальных предприятий имеет право продолжать деятельность в прежнем статусе. Это общественный электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), метрополитен, естественные монополии, предприятия сферы культуры и искусства.

Остальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года.

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В акционерные общества (АО) преобразуют пять муниципальных предприятий, согласно решению комиссии по проведению административной реформы:

— МКП «Новосибгортранс»;

— МП «Новосибирская аптечная сеть»;

— МУП «Сибирское гостеприимство»;

— МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»);

— МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» («ПАТП-5»).

Приватизация муниципальных унитарных предприятий не предусматривает продажу их имущества, подчеркнули в мэрии.

Рассмотрение проекта состоится в Горсовете на мартовской сессии.

В случае одобрения депутатами, указанные муниципальные предприятия включат в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2023 № 626».

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#Экономика#Новосибирск#Общественный транспорт#Мэрия Новосибирска#Аптеки#Новосибирское метро#МУП САХ#Алёна Рогонова
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