Мэрия Новосибирска будет единственным акционером пяти МУП после приватизации

До 1 января 2025 года в Новосибирске пять муниципальных предприятий (МУП) приватизируют и преобразуют в акционерные общества.

При этом мэрия выступит единственным акционером. Об этом 6 марта сообщает департамент земельных и имущественных отношений мэрии города. «В соответствии с федеральным законом № 485-ФЗ установлен запрет деятельности муниципальных унитарных предприятий на конкурентных рынках», — пояснили в мэрии. Ряд муниципальных предприятий имеет право продолжать деятельность в прежнем статусе. Это общественный электрический транспорт (трамваи, троллейбусы), метрополитен, естественные монополии, предприятия сферы культуры и искусства. Остальные предприятия должны быть ликвидированы или реорганизованы до 1 января 2025 года. Муниципальные бани в Новосибирске передадут концессионеру на 30 лет Узнать подробнее В акционерные общества (АО) преобразуют пять муниципальных предприятий, согласно решению комиссии по проведению административной реформы: — МКП «Новосибгортранс»; — МП «Новосибирская аптечная сеть»; — МУП «Сибирское гостеприимство»; — МУП «Спецавтохозяйство» («САХ»); — МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие № 5» («ПАТП-5»). Приватизация муниципальных унитарных предприятий не предусматривает продажу их имущества, подчеркнули в мэрии. Рассмотрение проекта состоится в Горсовете на мартовской сессии. В случае одобрения депутатами, указанные муниципальные предприятия включат в Прогнозный план приватизации муниципального имущества на 2024 год, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 04.12.2023 № 626». Читайте также: «Детский» бюджет в Новосибирской области вырос в два раза за шесть лет Схватка за ЦУМ: новый проект планировки спорной территории готовят в мэрии