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Муниципальные бани в Новосибирске закрыты с весны 2022 года

Муниципальные бани в Новосибирске передадут концессионеру на 30 лет

6 марта 2024, 08:57
Фото: Изображение Midjourney
Муниципальные бани в Новосибирске закрыты с весны 2022 года
С предложением о заключении концессионного соглашения в отношении бани на улице Гурьевская, 68 выступила компания «Гурьевские бани». За 30 лет концессионер планирует вложить в проект 420 млн рублей.

В Новосибирске муниципальную баню № 7 на ул. Гурьевская, 68 в Октябрьском районе передадут в концессию на 30 лет. Решение приняли 29 февраля, сообщает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии. С предложением выступило ООО «Гурьевские бани», сказано в сообщении.

ООО «Гурьевские бани» создано 16.11.2023. Учредитель — Алексей Ширяев. Ему же принадлежат ООО «Кировские бани» и 70% ООО «Сиббани».

Компания вышла с предложением, исходя из того, что бани требуют капитального ремонта и больших финансовых вложений. Между тем, таких возможностей в городском бюджете нет.

По подсчетам ООО «Гурьевские бани», на реконструкцию и ремонт до 2026 года потребуется 110 млн рублей. Сумма всех инвестиций за 30 лет составит 420 млн рублей. Компания готова выделить эти деньги из собственных средств.

Фото: yandex.ru

Концессионеру передадут два нежилых здания. Это бани площадью 868,4 кв. метров и сауны — 181,8 кв. метров. Банный комплекс построен в 1957 году.

Заявки принимают до 18 апреля 2024 года. Концессионера выберут 6 мая 2024 года.

Шесть муниципальных бань Новосибирска закрыли весной 2022 года. Бани планировали передать инвесторам, но те так и не нашлись. Это бани № 3, 7, 36, 26, 22, 19.

Бизнес на паре — кому принадлежат самые известные бани в Новосибирске
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Современные банные комплексы — это не про помыться. Новосибирцам предлагают разные виды парилок, бассейны, услуги ресторана и массажистов. Atas.info изучил, кто владеет самыми известными банями в городе.

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