Муниципальные бани в Новосибирске передадут концессионеру на 30 лет

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В Новосибирске муниципальную баню № 7 на ул. Гурьевская, 68 в Октябрьском районе передадут в концессию на 30 лет. Решение приняли 29 февраля, сообщает департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии. С предложением выступило ООО «Гурьевские бани», сказано в сообщении.
ООО «Гурьевские бани» создано 16.11.2023. Учредитель — Алексей Ширяев. Ему же принадлежат ООО «Кировские бани» и 70% ООО «Сиббани».
Компания вышла с предложением, исходя из того, что бани требуют капитального ремонта и больших финансовых вложений. Между тем, таких возможностей в городском бюджете нет.
По подсчетам ООО «Гурьевские бани», на реконструкцию и ремонт до 2026 года потребуется 110 млн рублей. Сумма всех инвестиций за 30 лет составит 420 млн рублей. Компания готова выделить эти деньги из собственных средств.
Концессионеру передадут два нежилых здания. Это бани площадью 868,4 кв. метров и сауны — 181,8 кв. метров. Банный комплекс построен в 1957 году.
Заявки принимают до 18 апреля 2024 года. Концессионера выберут 6 мая 2024 года.
Шесть муниципальных бань Новосибирска закрыли весной 2022 года. Бани планировали передать инвесторам, но те так и не нашлись. Это бани № 3, 7, 36, 26, 22, 19.
Современные банные комплексы — это не про помыться. Новосибирцам предлагают разные виды парилок, бассейны, услуги ресторана и массажистов. Atas.info изучил, кто владеет самыми известными банями в городе.