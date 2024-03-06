Новосибирские депутаты поздравили с 8 марта жену и дочь участника СВО

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Депутат Госдумы Олег Иванинский и депутат горсовета Новосибирска Владислав Люмин поздравили Марию Литвиченко и 9-летнюю Аделину накануне праздника. Их муж с первых дней участвует в специальной военной операции.
Отметим, что сейчас партия регулярно старается помогать фронту, однако еще одна из важнейших задач — поддерживать семьи участников СВО. Как отметил Олег Иванинский, депутаты постоянно поддерживают с ними контакт и решают бытовые вопросы.
«Ребята воюют спокойнее, когда знают, что дома все хорошо и семья под присмотром. Сегодня много делается для семей военнослужащих. Поддержка тыла — это залог нашей победы. Президент Владимир Путин в ходе послания уделил большое внимание людям, бойцам на передовой и их семьям, многодетным мамам. Через все послание проходила мысль, что главный залог успеха России — ее духовная крепость, сплоченность и традиционные ценности», — отметил парламентарий.
Отметим, в Новосибирской области на постоянной основе оказывается поддержка семьям участников СВО — в регионе более 10,5 тыс. действующих социальных паспортов этих семей, им оказывается адресная и натуральная помощь.