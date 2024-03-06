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Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС

Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС. Теперь на почти 100 млн

6 марта 2024, 11:40
Фото: Артем Шершнев / atas.info

Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС

В феврале ГКУ «Арена» подало иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3,4 млрд рублей — во столько заказчик оценил неосновательное обогащение по госконтракту. Дополнительно суд рассматривает несколько исков ГКУ к подрядчику о взыскании штрафов по тому же госконтракту.

ГКУ Новосибирской области «Арена» подало в суд иск на 92,38 млн рублей к генподрядчику строительства ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске ООО «Элинальфа».

В феврале ГКУ «Арена» подало в Арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3,4 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту. При этом иск был подан с нарушениями, к нему не были предложены документы. Истцу нужно внести изменения до 13 марта, в противном случае иск будет возвращен, заявили в Арбитражном суде.

В то же время суд рассматривает несколько исков ГКУ к «Элинальфе» о взыскании штрафов по тому же госконтракту.

Генподрядчика ЛДС в Новосибирске поймали на незаконном получении 3 млрд рублей
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Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти зимой 2022/2023, но турнир отменили в связи с началом СВО.

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#Бизнес#Новосибирск#Суд#ЛДС#Иск#Алёна Рогонова#ЭлинАльфа
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