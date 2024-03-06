Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС. Теперь на почти 100 млн

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
ГКУ Новосибирской области «Арена» подало в суд иск на 92,38 млн рублей к генподрядчику строительства ледового дворца спорта (ЛДС) в Новосибирске ООО «Элинальфа».
В феврале ГКУ «Арена» подало в Арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3,4 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту. При этом иск был подан с нарушениями, к нему не были предложены документы. Истцу нужно внести изменения до 13 марта, в противном случае иск будет возвращен, заявили в Арбитражном суде.
В то же время суд рассматривает несколько исков ГКУ к «Элинальфе» о взыскании штрафов по тому же госконтракту.
Ледовую арену в Новосибирске строили к молодежному чемпионату мира по хоккею, который должен был пройти зимой 2022/2023, но турнир отменили в связи с началом СВО.