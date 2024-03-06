Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС. Теперь на почти 100 млн

В феврале ГКУ «Арена» подало в Арбитражный суд иск к ООО «ЭлинАльфа» на 3,4 млрд рублей неосновательного обогащения по госконтракту. При этом иск был подан с нарушениями, к нему не были предложены документы. Истцу нужно внести изменения до 13 марта, в противном случае иск будет возвращен, заявили в Арбитражном суде.