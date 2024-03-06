Новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году

Posted Сегодня, 06:15
Published Сегодня, 06:15
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», инициированного президентом России, в Новосибирске благоустроили больше 40 парков и скверов. Работа продолжается, рассказала начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова. 15 марта на сайте «Госуслуги» стартует онлайн-голосование за благоустройство общественных зеленых пространств в 2025 году.
«Все общественные пространства созданы по инициативе жителей и депутатов. Наша задача: принимать инициативы, готовить дизайн-проекты и возводить объекты на земле», — сказала Анна Терешкова.
В список для голосования вошли восемь пространств — по одному объекту из каждого района и округа Новосибирска.
Транзитная зона между жилым домом и проезжей частью. Проектом предусмотрена реконструкция всей изношенной инфраструктуры: создадут тихую зону на внутренней аллее, отремонтируют пешеходный тротуар, установят новое освещение, поставят парковую мебель, качели.
Набережная с выходом на реку Обь в районе острова Кораблик находится в Северо-Чемском жилмассиве. Проект развития включает устройство променада, велосипедную дорожку и экотропу среди деревьев. На набережной появятся ландшафтные ансамбли, парковая мебель, обустроят смотровые, детские и спортивные площадки, площадку для выгула собак, отремонтируют спуск к реке Оби.
Дизайн-проект включает создание сети дорожек и тропинок, включая тропы для скандинавской ходьбы. Здесь разобьют газоны, установят освещение. Появятся детская игровая и спортивная площадки, площадки для скейтбординга и дрессировки собак, эстрада для выступлений, поставят лавочки и урны. Установят живую изгородь, ландшафтные объекты, посадят деревья.
Набережная на ул. Новоморской — самая известная рекреационная зона в микрорайоне ОбьГЭС. После благоустройства на набережной появятся новые зеленые насаждения, прогулочные аллеи, дорожки и тропинки, в том числе велосипедная и беговая дорожки, променад с местами для отдыха. Запланированы игровая и спортивная площадки, арт-объекты, навигация, пункты проката и административный павильон, туалеты. Обновят мемориальную зону с памятником «Алеша».
Этот один из старейший парков очень популярен у жителей левого берега. Запланировано возрождение парка. Дизайн-проект включает восстановление ландшафта, функциональное зонирование территории, новые покрытия для дорожек и тропинок, освещение и ландшафтную подсветку. Создадут тематические сады, украшенные вазонами и парковыми скульптурами, появится система навигации и парковая мебель, новая эстрадная площадка, входные группы.
Вторая очередь благоустройства включает участок от Красного проспекта до улицы Танковой, 24. Первая очередь реализована в 2023 году в сотрудничестве с ГК «Химметалл». Сейчас создают большой парк в пойме реки Ельцовки-1.
Концепция благоустройства территории в районе улиц Ласточкина и Приозерной включает создание рекреационной, спортивной и событийной зон на берегу озера. В новом парке появится сеть дорожек и тропинок, зона отдыха у воды, детские площадки, навесы, мостки, пристань.
Территория является частью природного лесного массива. Концепция реконструкции коснется территории парка на площади 8,4 га со стороны улицы Учительской и примыкающих к южной границе парка верховьев ручья Сухой Лог (около 5 га). В парке есть аттракционы, пункты проката, каток.
В городе больше 300 общественных пространств, которые ждут изменений, и голосование не может вместить их все. Требуется время, чтобы охватить благоустройством все территории.
«Сегодня в Новосибирске 304 общественных пространства, которые нуждаются в реконструкции и ревитализации. Раз в три года мы проводим инвентаризацию и обновляем этот список», — пояснила Анна Терешкова.
Новосибирцы могут повлиять на развитие инфраструктуры города, приняв участие в голосовании. Оно пройдет с 15 марта по 30 апреля на сайте нацпроектов, реализуемых в регионе. Проголосовать может каждый житель Новосибирской области старше 14 лет, авторизованный на сайте «Госуслуги».
Проект, за который жители отдадут больше всего голосов, реализуют в 2025 году.