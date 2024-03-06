Новосибирцам предлагают выбрать территории, которые благоустроят в 2025 году

Набережная на ул. Новоморской — самая известная рекреационная зона в микрорайоне ОбьГЭС. После благоустройства на набережной появятся новые зеленые насаждения, прогулочные аллеи, дорожки и тропинки, в том числе велосипедная и беговая дорожки, променад с местами для отдыха. Запланированы игровая и спортивная площадки, арт-объекты, навигация, пункты проката и административный павильон, туалеты. Обновят мемориальную зону с памятником «Алеша».