Новый меморандум закрепит взаимодействие правительств Москвы и города Шэньчжэня

По итогам делового общения Сергей Черемин предложил коллегам из Шэньчжэня присоединиться к участию в Международном транспортном саммите, который будет проходить в столице РФ, и стать частью команды проекта Urban Transport Data, представляющего собой аналитическую платформу по накоплению и передаче сведений о городском транспортном комплексе. Кроме того, министр выразил заинтересованность в сотрудничестве с партнерами из КНР для локализации инновационного бизнеса в Москве.