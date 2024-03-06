Новый меморандум закрепит взаимодействие правительств Москвы и города Шэньчжэня

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Как сообщает rosbalt.ru, подписание соответствующего документа прошло 6 марта этого года, когда правительство Москвы прибыло с деловым визитом в Шэньчжэнь. Стороны планируют долго и активно сотрудничать, оказывая всестороннюю поддержку экспортно ориентированным компаниям, изучая опыт двух мегаполисов по использованию инвестирования и внедрению цифровизации в отрасль городского хозяйства.
Меморандум будет служить для развития внешнеэкономических связей, двустороннего взаимодействия и передачи успешного опыта в развитии транспортной инфраструктуры городов. Кроме того, обмен опытом планируется в сфере городского управления инновациями, градостроительстве, торговле, науке, образовании, культуре, туризме, экологии и природоохранной деятельности.
По итогам делового общения Сергей Черемин предложил коллегам из Шэньчжэня присоединиться к участию в Международном транспортном саммите, который будет проходить в столице РФ, и стать частью команды проекта Urban Transport Data, представляющего собой аналитическую платформу по накоплению и передаче сведений о городском транспортном комплексе. Кроме того, министр выразил заинтересованность в сотрудничестве с партнерами из КНР для локализации инновационного бизнеса в Москве.
Относительно молодой город Шэньчжэнь, в котором уже проживает свыше 20 миллионов граждан, по праву можно назвать самой инновационной агломерацией республики и одним из самых передовых мегаполисов в мировом пространстве. Находясь в положении лидера по наличию гигантских высокотехнологичных корпораций, Шэньчжэнь смог получить уникальный опыт реализации инновационных градостроительных технологий с применением самых актуальных экостандартов комплексного развития территорий.
Эти достижения помогают ему находиться в топе городов по таким показателям, как устойчивое развитие и комфорт городской среды.