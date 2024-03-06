О чем сейчас пишут современные авторы?

Анна рассказала, что в первом сезоне премии было получено около двух тысяч заявок от писателей. Они пишут на различные темы и в разных жанрах. Последние два года особенно популярны рассказы о Великой Отечественной войне и патриотическая поэзия. Однако, качество текстов имеет большое значение. Победителями становятся только яркие и одаренные авторы, независимо от темы и жанра. Конечно, тексты не должны нарушать законы РФ. В прошлом сезоне премии одним из победителей стал Владимир Петрушенко из ЛНР, и это произошло не потому, что он из ЛНР, а потому, что его текст был очень талантливым. Жюри оценивает работы без указания фамилий, под номерами, и это обеспечивает максимальную честность.