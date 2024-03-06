О чем сейчас пишут современные авторы?

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
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Updated Сегодня, 05:26
О чем же пишут «молодые» современные авторы? Что их интересует в настоящее время? Об этом рассказала Анна Харланова, организатор фестиваля «ЛевитовФест» и редактор отдела прозы в журнале «Лиterrатура». Ее мнение основано на ее опыте организации международной литературной премии имени А. И. Левитова. Эта премия была создана в 2020 году в Липецке с целью поддержки талантливых писателей, включая молодых авторов, пишет runews24.ru.
Анна рассказала, что в первом сезоне премии было получено около двух тысяч заявок от писателей. Они пишут на различные темы и в разных жанрах. Последние два года особенно популярны рассказы о Великой Отечественной войне и патриотическая поэзия. Однако, качество текстов имеет большое значение. Победителями становятся только яркие и одаренные авторы, независимо от темы и жанра. Конечно, тексты не должны нарушать законы РФ. В прошлом сезоне премии одним из победителей стал Владимир Петрушенко из ЛНР, и это произошло не потому, что он из ЛНР, а потому, что его текст был очень талантливым. Жюри оценивает работы без указания фамилий, под номерами, и это обеспечивает максимальную честность.
Премия имени Левитова проводится уже в четвертый раз.