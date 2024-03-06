Одну из важнейших трасс Новосибирской области отремонтируют в 2024 году

Трасса «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“ проходит через Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский районы. Входит в опорную сеть Новосибирской области, одна из важнейших трасс региона. По ней пролегают транзитные маршруты на Алтай и Казахстан.