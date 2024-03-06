Одну из важнейших трасс Новосибирской области отремонтируют в 2024 году

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В 2024 году в Новосибирской области отремонтируют два участка трассы «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“» общей протяженностью 7,4 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».
Первый участок трассы находится между рабочим поселком Чистоозерное и селом Журавка, второй — возле села Барабо-Юдино.
Справка
Трасса «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“ проходит через Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский районы. Входит в опорную сеть Новосибирской области, одна из важнейших трасс региона. По ней пролегают транзитные маршруты на Алтай и Казахстан.
В 2023 году в районе села Журавка отремонтировали участки той же трассы общей протяженностью 8,3 км.