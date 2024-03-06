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Одну из важнейших трасс Новосибирской области отремонтируют в 2024 году

Одну из важнейших трасс Новосибирской области отремонтируют в 2024 году

6 марта 2024, 04:37
Фото: Министерство транспорта Новосибирской области
Трасса «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“» входит в опорную сеть Новосибирской области, по ней проходят маршруты на Алтай и в Казахстан.

В 2024 году в Новосибирской области отремонтируют два участка трассы «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“» общей протяженностью 7,4 км. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта региона. Работы пройдут по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».

Первый участок трассы находится между рабочим поселком Чистоозерное и селом Журавка, второй — возле села Барабо-Юдино.

Справка

Трасса «992 км а/д „М-51 — Купино — Карасук“ проходит через Татарский, Чистоозерный, Купинский, Баганский и Карасукский районы. Входит в опорную сеть Новосибирской области, одна из важнейших трасс региона. По ней пролегают транзитные маршруты на Алтай и Казахстан.

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В 2023 году в районе села Журавка отремонтировали участки той же трассы общей протяженностью 8,3 км.

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