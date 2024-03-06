atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:25

Published Сегодня, 02:25

Modified Сегодня, 02:27

Updated Сегодня, 02:27

Судье изменили приговор

Осужденному экс-судье из Томска отменили в Новосибирске приговор за взятки

6 марта 2024, 02:25
Фото: Изображение Midjourney
Судье изменили приговор
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции отменил приговор бывшему судье из Томской области Виталию Бажилину.

В ноябре 2023 года Новосибирский областной суд признал его виновным и приговорил к условному лишению свободы на семь лет и штрафу в размере 1,46 млн рублей.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение об отмене данного приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство, как указано на их сайте.

В ноябре прошлого года Управление судебного департамента в Новосибирской области сообщило, что с 2018 по 2020 годы владелец частной компании перевел Бажилину 731 тысяч рублей за его поддержку в рассмотрении дел. Второй раз он получил взятку в размере 160 тысяч рублей. Теперь мужчину оправдали.

Директора «Горзеленхоза» в Новосибирске оправдали по делу о падении дерева на ребенка
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд оправдал Василия Борматова — доказательств «серых» схем с землей не нашлиПрисяжные оправдали подозреваемых в убийстве хирурга в НовосибирскеСуд оправдал обвиненного охранника в убийстве подростка на пляже в Новосибирске
#Новосибирск#Суд#Приговор#Штраф#Эмилия Губарева#Лишение свободы
Подпишитесь
Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске
Вчера, 10:53
Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в скандальном Nebar
Вчера, 07:40
Школа треснула после коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 03:03
Вернувшийся с СВО мужчина осыпал матами и пытался ударить водителя такси
Вчера, 08:13
Тюльпаны, розы и ирисы: как не разориться на букетах к 8 Марта в Новосибирске
Вчера, 04:56
Снегопад будет идти в Новосибирске весь март. Ад для дорожников
Вчера, 02:26