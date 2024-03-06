Осужденному экс-судье из Томска отменили в Новосибирске приговор за взятки

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
В ноябре 2023 года Новосибирский областной суд признал его виновным и приговорил к условному лишению свободы на семь лет и штрафу в размере 1,46 млн рублей.
Пятый апелляционный суд общей юрисдикции принял решение об отмене данного приговора и направлении дела на новое судебное разбирательство, как указано на их сайте.
В ноябре прошлого года Управление судебного департамента в Новосибирской области сообщило, что с 2018 по 2020 годы владелец частной компании перевел Бажилину 731 тысяч рублей за его поддержку в рассмотрении дел. Второй раз он получил взятку в размере 160 тысяч рублей. Теперь мужчину оправдали.