Осужденному экс-судье из Томска отменили в Новосибирске приговор за взятки

В ноябре прошлого года Управление судебного департамента в Новосибирской области сообщило, что с 2018 по 2020 годы владелец частной компании перевел Бажилину 731 тысяч рублей за его поддержку в рассмотрении дел. Второй раз он получил взятку в размере 160 тысяч рублей. Теперь мужчину оправдали.