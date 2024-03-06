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Posted Сегодня, 08:36

Published Сегодня, 08:36

Modified Сегодня, 08:39

Updated Сегодня, 08:39

Паразиты могут влиять на состояние шерсти у собаки

6 марта 2024, 08:36
Если у вашей собаки шерсть стала тусклой, выпадает и внешний вид ухудшился, это сигнал, что нужно выяснить причину таких изменений и предпринять соответствующие меры.

Одной из главных причин выпадения шерсти у собак является неправильное питание. Возможно, организм вашего питомца не получает достаточно питательных веществ. Проверьте рацион собаки и убедитесь, что он полноценный и содержит все необходимые витамины и минералы. При необходимости обратитесь к специалисту, чтобы составить оптимальное питание, пишет pravda.ru.

Выпадение шерсти также может быть связано с появлением паразитов. Если увидели, что собака часто чешется и шерсть выпадает, скорее всего, присутствуют блохи, клещи или другие паразиты. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару для лечения и использовать препараты от паразитов.

Также причиной выпадения шерсти могут быть аллергии, болезни или недостаточный уход за шерстью. Регулярное уход за шерстью поможет предотвратить потерю шерсти и другие проблемы. Помните, что здоровье вашей собаки зависит от ваших заботливых действий.

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