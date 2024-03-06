Паразиты могут влиять на состояние шерсти у собаки

Выпадение шерсти также может быть связано с появлением паразитов. Если увидели, что собака часто чешется и шерсть выпадает, скорее всего, присутствуют блохи, клещи или другие паразиты. В этом случае необходимо обратиться к ветеринару для лечения и использовать препараты от паразитов.