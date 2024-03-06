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Ремонт завершат в текущем году

Подрядчика на ремонт Северного обхода ищут в Новосибирске

6 марта 2024, 01:26
Фото: Изображение Midjourney
Ремонт завершат в текущем году
ФКУ «Сибуправтодор» ищет подрядчика на ремонт участка Северного обхода Новосибирска. Объявление о поиске подрядчика было опубликовано на государственном сайте закупок.

Заказчиком выступает ФКУ «Сибуправтодор». Работы запланированы на участке от 11-го до 22-го километра, примыкающем к деревне Чик и до Кудряшовского бора. Общая стоимость контракта составляет 172 763 723 рубля, финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.

По условиям документа, основными целями и задачами являются восстановление транспортного состояния дороги до уровня. Планируется, что работы будут выполнены в два этапа: с 1 мая по 20 июня и второй этап до 31 декабря 2024 года.

Отметим, что также в регионе строят Восточный обход — это 80-километровая дорога, которая соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск.

В 2023 году под Новосибирском построили более 10 км Восточного обхода
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#Транспорт#Новосибирск#Новосибирская область#Ремонт#Дорога#Госзакупки#Контракт#Эмилия Губарева#Подрядчик#Федеральный бюджет#Северный обход#Участок
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