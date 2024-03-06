Подрядчика на ремонт Северного обхода ищут в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:26
Published Сегодня, 01:26
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Updated Сегодня, 01:28
Заказчиком выступает ФКУ «Сибуправтодор». Работы запланированы на участке от 11-го до 22-го километра, примыкающем к деревне Чик и до Кудряшовского бора. Общая стоимость контракта составляет 172 763 723 рубля, финансирование будет осуществляться из федерального бюджета.
По условиям документа, основными целями и задачами являются восстановление транспортного состояния дороги до уровня. Планируется, что работы будут выполнены в два этапа: с 1 мая по 20 июня и второй этап до 31 декабря 2024 года.
Отметим, что также в регионе строят Восточный обход — это 80-километровая дорога, которая соединит Северный объезд через Гусинобродское шоссе с Чуйским трактом, убрав транзитный поток через Новосибирск.