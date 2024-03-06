Практика звукового массажа поможет поправить здоровье

Posted Сегодня, 07:46
Published Сегодня, 07:46
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Updated Сегодня, 07:49
Яхмур подчеркнула, что лечение звуками имеет научное обоснование, так как существует термин «виброакустический массаж в телесно-ориентированной практике». Это метод, описанный Вильгельмом Райхом, учеником Зигмунда Фрейда, который помогает достичь гармонии в личности. Такой массаж может использоваться в медицинских целях. Например, поющие чаши из металла или других материалов могут иметь терапевтическое действие на различные аспекты здоровья, пишет ИА RuNews24.ru.
«Массаж может быть контактным или бесконтактным. Он поможет освободиться от навязчивых мыслей и ощутить внутреннюю тишину. Эта практика будет полезна для людей разного типа», — пояснила Яхмур.
Такую практику могут использовать люди, находящиеся в состоянии стресса, желающие остановить беспокойные мысли, которые вызваны стрессом на работе или в семье, чтобы сосредоточиться на «здесь и сейчас». Также это может быть полезно для тех, кто хочет достичь новых результатов в жизни, карьере или бизнесе, быстро устает физически, мечтает о новых ощущениях, хочет укрепить отношения, глубже познать самого себя или просто хочет чувствовать себя вдохновленным и на высоте.