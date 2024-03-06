Практика звукового массажа поможет поправить здоровье

Такую практику могут использовать люди, находящиеся в состоянии стресса, желающие остановить беспокойные мысли, которые вызваны стрессом на работе или в семье, чтобы сосредоточиться на «здесь и сейчас». Также это может быть полезно для тех, кто хочет достичь новых результатов в жизни, карьере или бизнесе, быстро устает физически, мечтает о новых ощущениях, хочет укрепить отношения, глубже познать самого себя или просто хочет чувствовать себя вдохновленным и на высоте.