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Новосибирец ударил полицейского из-за приказа не курить

Пьяный новосибирец напал на полицейского в «Сибирь-Арене» из-за отказа прикурить

6 марта 2024, 10:23
Фото: 1MI
Новосибирец ударил полицейского из-за приказа не курить

В Новосибирске мужчину осудили за нападение на полицейского в «Сибирь-Арене»

На матче «Сибирь» — «Барыс» в новосибирском ЛДС «Сибирь-Арена» произошел конфликт. Пьяный зритель напал на полицейского из-за того, что тот не дал ему закурить.

Мужчина специально приехал на хоккейный матч из Новокузнецка. Во время патрулирования полицейские увидели 25-летнего болельщика, который шатался и источал резкий запах алкоголя. В итоге правоохранители доставили его в специальное помещение для составления протокола.

Как сообщает Сиб.фм, во время составления протокола поклонник хоккея достал сигарету и зажигалку, пытаясь закурить, но полицейские потребовали убрать их. В итоге обидевшийся зритель толкнул одного из них в грудь.

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В отношении болельщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина полностью признал вину на суде и раскаялся в содеянном. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Напомним, что в Новосибирске осудят бывшего полицейского за создание вредоносной программы.

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#Происшествия#Новосибирск#Суд#Полиция#Алкогольное опьянение#Административный штраф#Александр Ляхов
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