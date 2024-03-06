Пьяный новосибирец напал на полицейского в «Сибирь-Арене» из-за отказа прикурить

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
Мужчина специально приехал на хоккейный матч из Новокузнецка. Во время патрулирования полицейские увидели 25-летнего болельщика, который шатался и источал резкий запах алкоголя. В итоге правоохранители доставили его в специальное помещение для составления протокола.
Как сообщает Сиб.фм, во время составления протокола поклонник хоккея достал сигарету и зажигалку, пытаясь закурить, но полицейские потребовали убрать их. В итоге обидевшийся зритель толкнул одного из них в грудь.
В отношении болельщика возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Мужчина полностью признал вину на суде и раскаялся в содеянном. Ему назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.
Напомним, что в Новосибирске осудят бывшего полицейского за создание вредоносной программы.