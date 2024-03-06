Рецепты самых вкусных и оригинальных блинов на Масленицу-2024

Posted Сегодня, 07:22
Published Сегодня, 07:22
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Updated Сегодня, 07:24
На Руси язычники славили бога солнца Ярило, который, согласно поверью, отгонял зимнюю стужу и призывал весну, а вместе с ней и урожай. В честь него на протяжении недели пекли блины, напоминающие по форме солнце. Так блин стал символом праздника Масленицы.
Блины — самое многообразное блюдо на планете. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка знает десятки рецептов приготовления основы и начинки. В их кулинарных книжках можно найти классические варианты лакомства, а также уникальные: без яиц, без молока или дрожжей, на рисовой муке для худеющих и прочие.
Своим коронным рецептом ажурных блинов на Масленицу с нашей редакцией поделилась известная повар-блогер из Новосибирска Евгения Романова.
«Тесто на блины делаю на основе 3 литров молока, 4 яиц. Добавляю к этой смеси чайную ложку соды, 1,5 ложки соли, 100 граммов сахара. Все взбиваю блендером, добавляя 500 граммов муки и растительное масло. Тесто должно постоять, подышать минут 15, пока пенка не осядет, потом можно приступать к жарке», — поделилась рецептом Евгения.
Для приготовления тонких блинчиков с «дырочками» опытные хозяйки советуют использовать большое количество молока (около 3 стаканов) — это главный секрет. Также понадобятся следующие ингредиенты:
Для начала нужно смешать молоко, яйца, соль и сахар вручную или с помощью блендера. Потом медленно вливать в смесь масло (можно использовать сливочное, так блинчики получатся нежными и яркими). После добавить просеянную муку. В итоге должна получиться однородная масса, напоминающая жидкую сметану.
Для этого рецепта понадобятся:
500 мл кефира
1 стакан кипятка
Яйца — 2 шт.
Мука — 1 стакан
Соль, сахар по вкусу
Растительное масло — 3 ст. ложки
Сначала взбиваются яйца с солью и сахаром, потом к смеси добавляется кефир. Все стоит хорошенько перемешать, а после ввести в основу муку. Затем следует залить растительное масло и взбивать смесь, вливая медленно кипяток.
Этот рецепт блинов идеально подойдёт тем, кто следит за фигурой и здоровьем. Рисовая мука, как утверждают диетологи, полезнее пшеничной, но при этом более калорийная.
Для ПП-блинчиков понадобится 60 г. рисовой или овсяной муки, 1 яйцо, ряженка 250 мл, сода, сахарозаменитель, соль, ложка сметаны.
«Блинчики будем кушать всю масленичную неделю, на завтрак, обед и ужин, и за это фигура и организм нам не скажет „спасибо“. Нужно помнить, что само по себе блюдо очень жирное, поэтому не стоит переусердствовать и нагружать желудок. Этапы замешивания основы на ПП-блины ничем не отличаются от приготовления обычных блинов. Только вместо сахара лучше использовать сахарозаменитель. Его взбивают с яйцом и солью, потом к смеси добавляют ряженку, соду и рисовую, либо овсяную муку. А жарят на кокосовом масле», — рассказала Atas.info диетолог Татьяна Мельник.
Рецептов вкусных блинчиков тысячи за счет разнообразия начинок. Этот продукт настолько уникален, что его можно кушать с творогом, икрой, красной рыбой, мясом, вареньем, джемом, ягодами, шоколадом, фруктами, сыром, грибами и многим другим.
Напомним, в России Масленицу будут отмечать с 11 по 17 марта в 2024 году. Новосибирцам обещают массовые гуляния, праздничные акции и концерты во всех парках. Традиционно древний славянский праздник завершится сжиганием чучела.
Ранее в Новосибирске областной российско-немецкий дом отметил аналог русской Масленицы — Fasching (Карнавал).