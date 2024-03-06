Рецепты самых вкусных и оригинальных блинов на Масленицу-2024

Блины — самое многообразное блюдо на планете. Пожалуй, каждая уважающая себя хозяйка знает десятки рецептов приготовления основы и начинки. В их кулинарных книжках можно найти классические варианты лакомства, а также уникальные: без яиц, без молока или дрожжей, на рисовой муке для худеющих и прочие.