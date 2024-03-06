Россиянам сократят льготную ипотеку — эксперты назвали причину

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:38
Updated Сегодня, 09:38
Причины могут быть связаны с тем, что в прошлом году доля льготной ипотеки составляла 90%. Полностью отменять льготы для потенциальных владельцев квартир Минфин не планирует, но свою долю выгоды должен иметь и застройщик. Эксперты уже считают, что в этом случае должна снизиться стоимость жилья.
«Природа льготной ипотеки — стимуляция спроса на новостройки. Если число льготников снизится, то может упасть спрос на „однушки“ и студии», — поделился мыслями с newia.ru эксперт Евгений Ященко.
Ранее эксперты выдвинули гипотезы по изменению механизма семейной ипотеки. По их мнению, займ могут выдавать семьям с детьми до шести лет, либо ввести дифференцированную систему распределения.
Напомним, что обеспеченные новосибирцы могут приобрести коттедж с баней и самоваром.