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Updated Сегодня, 09:38

Количество льготных займов намерены сократить

Россиянам сократят льготную ипотеку — эксперты назвали причину

6 марта 2024, 09:36
Фото: 1MI
Количество льготных займов намерены сократить

Эксперты назвали возможные последствия сокращения льготной ипотеки

Во второй половине 2024 года возможно сокращение числа выдаваемых займов по льготной ипотеке. Общее количество должно составить 25%.

Причины могут быть связаны с тем, что в прошлом году доля льготной ипотеки составляла 90%. Полностью отменять льготы для потенциальных владельцев квартир Минфин не планирует, но свою долю выгоды должен иметь и застройщик. Эксперты уже считают, что в этом случае должна снизиться стоимость жилья.

«Природа льготной ипотеки — стимуляция спроса на новостройки. Если число льготников снизится, то может упасть спрос на „однушки“ и студии», — поделился мыслями с newia.ru эксперт Евгений Ященко.
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Ранее эксперты выдвинули гипотезы по изменению механизма семейной ипотеки. По их мнению, займ могут выдавать семьям с детьми до шести лет, либо ввести дифференцированную систему распределения.

Напомним, что обеспеченные новосибирцы могут приобрести коттедж с баней и самоваром.

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#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область#Недвижимость#Жилье#Ипотека#Александр Ляхов
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