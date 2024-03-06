Россиянам сократят льготную ипотеку — эксперты назвали причину

Причины могут быть связаны с тем, что в прошлом году доля льготной ипотеки составляла 90%. Полностью отменять льготы для потенциальных владельцев квартир Минфин не планирует, но свою долю выгоды должен иметь и застройщик. Эксперты уже считают, что в этом случае должна снизиться стоимость жилья.