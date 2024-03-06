Школьников заставили оттирать полы после того, как их пристыдила Мизулина

Ранее в «ТикТоке» начали выходить ролики, на которых школьники под песню «Со мной воюет сатана» пачкают полы учебных заведений. В новосибирских школах тоже начали следовать тренду. Глава Лиги безопасного интернета взяла ситуацию на контроль.