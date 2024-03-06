Школьников заставили оттирать полы после того, как их пристыдила Мизулина

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Российских школьников заставили массово оттирать следы от обуви в школьных коридорах. Видео опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
«Современный урок труда: 1. запустить тренд в тик токе, 2. отмывать последствия», — подписала видео Мизулина.
Глава Лиги безопасного интернета сопроводила кадры музыкой, которую использовали авторы вызвавших резонанс роликов.
Ранее в «ТикТоке» начали выходить ролики, на которых школьники под песню «Со мной воюет сатана» пачкают полы учебных заведений. В новосибирских школах тоже начали следовать тренду. Глава Лиги безопасного интернета взяла ситуацию на контроль.