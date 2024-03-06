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Published Сегодня, 09:31

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Updated Сегодня, 09:35

Детей заставили оттирать чирканы с линолеума в школах

Школьников заставили оттирать полы после того, как их пристыдила Мизулина

6 марта 2024, 09:31
Фото: кадры из видео телеграм-канала Екатерины Мизулиной
Детей заставили оттирать чирканы с линолеума в школах
Ранее в приложении TikTok завирусился ролик, на котором ученик под песню «Со мной воюет сатана» проводит обувью по полу, оставляя черные полосы. Так к ужасу уборщиц появился новый тренд, которому начали активно следовать школьники.

Российских школьников заставили массово оттирать следы от обуви в школьных коридорах. Видео опубликовала в своем телеграм-канале глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Современный урок труда: 1. запустить тренд в тик токе, 2. отмывать последствия», — подписала видео Мизулина.
Видео: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Глава Лиги безопасного интернета сопроводила кадры музыкой, которую использовали авторы вызвавших резонанс роликов.

Видео: телеграм-канал Екатерины Мизулиной

Ранее в «ТикТоке» начали выходить ролики, на которых школьники под песню «Со мной воюет сатана» пачкают полы учебных заведений. В новосибирских школах тоже начали следовать тренду. Глава Лиги безопасного интернета взяла ситуацию на контроль.

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#Общество#Видео#Дети#Интернет#TikTok#Видеоролики#Алёна Рогонова
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