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Published Сегодня, 02:35

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Какие подарки выбирают мужчины

Сколько мужчины тратят на подарки коллегам на 8 марта

6 марта 2024, 02:35
Фото: 1MI
Какие подарки выбирают мужчины

Мужчины в Новосибирске тратят на подарки коллегам на 8 марта по 500 рублей

Новосибирцы тратят на подарки коллегам на 8 марта примерно пару сотен рублей.

Работники чаще всего тратят не меньше 500 рублей на подарки своим коллегам-женщинам в честь 8 марта, как показал опрос сервиса Зарплаты.ру. Так, 41% участников опроса из Новосибирской области выбрали именно такую сумму. Еще 29% респондентов тратят от 400 до 500 рублей на подарки. В 21% организаций принято собирать произвольную сумму, в 7% — от 200 до 300 рублей, а в 2% — от 100 до 200 рублей.

При этом, по результатам опроса, 26% опрошенных выразили желание отказаться от корпоративного празднования 8 марта. Большинство компаний в Новосибирске предпочитают устраивать фуршеты перед этим праздником, так ответили 75% респондентов.

Ранее мы сделали обзор цен на букеты к Международному женскому дню. В среднем, стоимость букета обойдется в 2,5 тысячи рублей.

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#Общество#Новосибирск#Зарплаты#Эмилия Губарева#Опрос#Подарки
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