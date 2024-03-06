Сколько мужчины тратят на подарки коллегам на 8 марта

Работники чаще всего тратят не меньше 500 рублей на подарки своим коллегам-женщинам в честь 8 марта, как показал опрос сервиса Зарплаты.ру. Так, 41% участников опроса из Новосибирской области выбрали именно такую сумму. Еще 29% респондентов тратят от 400 до 500 рублей на подарки. В 21% организаций принято собирать произвольную сумму, в 7% — от 200 до 300 рублей, а в 2% — от 100 до 200 рублей.