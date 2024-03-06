Сколько мужчины тратят на подарки коллегам на 8 марта

Posted Сегодня, 02:35
Published Сегодня, 02:35
Modified Сегодня, 02:37
Updated Сегодня, 02:37
Работники чаще всего тратят не меньше 500 рублей на подарки своим коллегам-женщинам в честь 8 марта, как показал опрос сервиса Зарплаты.ру. Так, 41% участников опроса из Новосибирской области выбрали именно такую сумму. Еще 29% респондентов тратят от 400 до 500 рублей на подарки. В 21% организаций принято собирать произвольную сумму, в 7% — от 200 до 300 рублей, а в 2% — от 100 до 200 рублей.
При этом, по результатам опроса, 26% опрошенных выразили желание отказаться от корпоративного празднования 8 марта. Большинство компаний в Новосибирске предпочитают устраивать фуршеты перед этим праздником, так ответили 75% респондентов.
Ранее мы сделали обзор цен на букеты к Международному женскому дню. В среднем, стоимость букета обойдется в 2,5 тысячи рублей.