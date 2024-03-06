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Что нарушают водители

Составлен топ-3 самых частых нарушений ПДД в Новосибирске

6 марта 2024, 01:53
Фото: 1MI
Что нарушают водители
В Новосибирске в феврале 2024 года самыми распространенными нарушениями ПДД оказались превышение скорости и другие нарушения.

В Центре организации дорожного движения Новосибирской области (ЦОДД) сообщили о трех наиболее распространенных нарушениях правил дорожного движения в феврале 2024 года.

Самым частым нарушением оказалось превышение скорости. За месяц зафиксирован 207 821 случай превышения установленной скорости.

На втором месте оказалось нарушение рядности. Камеры засняли 16 988 случаев несоблюдения дорожных знаков или разметки проезжей части дороги.

Третье место заняло проезд на запрещающий сигнал светофора. В течение февраля комплексы зафиксировали 10 879 нарушений, когда участники движения проезжали на красный свет.

Эксперты ЦОДД напоминают, что все эти нарушения влекут за собой штрафы и представляют опасность для всех участников дорожного движения.

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#Транспорт#Новосибирск#Штрафы#Опасность#Эмилия Губарева#Дорожные знаки#ПДД
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