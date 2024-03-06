Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске

Петиция, адресованная мэрии Новосибирска, региональному правительству, администрации президента и Свету по правам человека при президенте РФ появилась на площадке change.org. Ее создали жители Левобережья, выступающие против строительства спортивных и развлекательных объектов в одном из крупнейших лесных массивов города, который расположен в пойме Оби на протяжении от метромоста до реки Тула. До 2010 года эта зона относилась к категории городских лесов, что запрещало любую хозяйственную деятельность на этой территории. Однако с принятием нового генплана Новосибирска этот статус исчез. И с 2018 года идет активное освоение зеленой зоны — был построен ЛДС «Сибирь-Арена» с магистральной дорожной развязкой, лыжная трасса, которую проложили с использованием тяжелой техники и сносом десятков деревьев.