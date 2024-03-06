Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Петиция, адресованная мэрии Новосибирска, региональному правительству, администрации президента и Свету по правам человека при президенте РФ появилась на площадке change.org. Ее создали жители Левобережья, выступающие против строительства спортивных и развлекательных объектов в одном из крупнейших лесных массивов города, который расположен в пойме Оби на протяжении от метромоста до реки Тула. До 2010 года эта зона относилась к категории городских лесов, что запрещало любую хозяйственную деятельность на этой территории. Однако с принятием нового генплана Новосибирска этот статус исчез. И с 2018 года идет активное освоение зеленой зоны — был построен ЛДС «Сибирь-Арена» с магистральной дорожной развязкой, лыжная трасса, которую проложили с использованием тяжелой техники и сносом десятков деревьев.
В перспективе — строительство центра борьбы, магистральной улицы непрерывного движения вдоль реки Обь и создание парка «Усть-Тула» с большим количеством развлекательных объектов.
Реализация этих планов приведет к уничтожению уникальной природной территории с краснокнижными обитателями, считают активисты.
«Мы требуем от правительства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска создания на территории „Бугринского леса“ чистого, ухоженного природного парка — городской особо охраняемой природной территории в соответствии с рекомендациями Совета по правам человека при президенте РФ», — говорится в петиции.
По словам автора петиции Олеси Гречко, речь не идет о том, чтобы просто оставить эту зеленую зону в существующем состоянии. Местные жители предлагают придать ей статус природного парка, как это предусмотрено федеральным законодательством.
«То есть, наш лес становиться особо охраняемой природной территорий, и соответственно, дальше развивать его и ухаживать за ним. Там не должно быть ни капитальных построек, ни построек для развлечений, которые требуют уничтожения деревьев», — говорит Олеся Гречко.
Для этого, в первую очередь, необходимо внести изменения в Генплан и правила землепользования и застройки города Новосибирска и перевести территорию в зону Р-1 с присвоением ей статуса «городские леса», считают активисты. На текущий момент несколько земельных участков относятся к зоне Р-4, это зона спортивных объектов, остальная площадь Бугринского леса — к зоне Р-2, которая предусматривает размещение объектов для отдыха, занятий физкультурой и спортом, скверов, необходимых объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
Для разрешения спорных вопросов создана специальная рабочая группа, в состав которой входят представители мэрии и жителей левобережья, в первую очередь, микрорайона «Бугринский», который непосредственно примыкает к зеленой зоне. Жители микрорайона на протяжении восьми лет самостоятельно следят за чистотой в лесной зоне, периодически проводят массовые субботники и вывозят грузовивики мусора, который отставляют после себя отдыхающие.
Первое заседание комиссии прошло в конце февраля. В ходе этой встречи активисты передали властям свои предложения и рекомендации президентского Совета по правам человека по использованию территории Бугринского леса, сообщил редакции Atas.Info руководитель общественной организации «Буринский комитет» Антон Нелидов.
«Думаю, что на следующей рабочей группе мы получим более-менее внятный ответ, потому что будут приглашены профильные специалисты. Пока, на мой взгляд, конструктив намечен, но все будет зависеть от следующей встречи, которая предварительно намечена на 21 марта», — считает Нелидов.
Еще в 2018 году в ходе выездного заседания в Новосибирской области Совет по правам человека при президенте РФ назвал ситуацию с природными территориями в Новосибирске «катастрофической».
«Отложить освоение любых частей природной территории, расположенной на левом берегу реки Обь между Бугринским и Октябрьским мостами, в том числе для строительства стадиона и других спортивных объектов, как минимум до составления комплексного проекта, предусматривающего сохранение максимально возможной ее части как городской особо охраняемой природной территории», — говорилось в рекомендациях Совета.
Однако строительство ЛДС началось менее, чем через год после этого. Для этого были вырублены сотни деревьев на территории, которую вице-мэр Анна Терешкова назвала «абсолютно маргинальным местом, где кроме собак и случайно гуляющих жителей ничего не было».
Это заявление чиновница сделала в ходе прямого эфира в паблике «Центра управления регионом» в социальной сети ВКонтакте 5 марта. И, по ее словам, отказываться от планов строительства парка «Усть-Тула» на месте Бугринского леса, власти не намерены.
«У нас создастся новое рекреационное пространство, которое уникально не только для города Новосибирска, но и для всей страны. Это будет парк площадью 370 гектаров, в котором у нас будут детские технопарки, остроги, будет краеведение развито», — сообщила Анна Терешкова.
Сейчас идет разработка концепции парка, добавила вице-мэр. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть говорил, что разработка проектно-сметной документации на строительство «Усть-Тулы» может начаться в 2024 году, но конкретных сроков не называл.