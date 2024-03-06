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Posted Вчера, 06:17

Published Вчера, 06:17

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Свечи изготавливают и отправляют бойцам на СВО женщины из Новосибирской области

Свечи изготавливают и отправляют бойцам на СВО женщины из Новосибирской области

6 марта 2024, 06:17
Фото: правительство НСО
В Новосибирске открылась мастерская, где создают окопные свечи для отправки в зону проведения спецоперации. Она начала работу 6 марта на базе женского клуба.

Мастерская открыта на ул. Римского-Корсакова, 7/2 для всех новосибирцев, кто желает помочь участникам СВО. Женские клубы на площадках центров занятости населения ведут деятельность во всех районах, кроме Чистоозерного. В скором времени и там откроется мастерская.

Так, в клубе «Путь к успеху» изготавливают маскировочные сети, которые помогают бойцам скрыться, скрыть вооружение и технику. Также сибирячки создают там важные в тылу окопные свечи.

Начальник управления занятости населения минтруда и соцразвития региона Ольга Лаврова подчеркнула, что поддержка инициатив по оказанию гуманитарной помощи СВО — это один из приоритетов Правительства региона.

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#Новосибирск#Новосибирская область#СВО#Эмилия Губарева#Гуманитарная помощь#Сети
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