Свечи изготавливают и отправляют бойцам на СВО женщины из Новосибирской области

Мастерская открыта на ул. Римского-Корсакова, 7/2 для всех новосибирцев, кто желает помочь участникам СВО. Женские клубы на площадках центров занятости населения ведут деятельность во всех районах, кроме Чистоозерного. В скором времени и там откроется мастерская.