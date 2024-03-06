Свечи изготавливают и отправляют бойцам на СВО женщины из Новосибирской области

Posted Вчера, 06:17
Published Вчера, 06:17
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Мастерская открыта на ул. Римского-Корсакова, 7/2 для всех новосибирцев, кто желает помочь участникам СВО. Женские клубы на площадках центров занятости населения ведут деятельность во всех районах, кроме Чистоозерного. В скором времени и там откроется мастерская.
Так, в клубе «Путь к успеху» изготавливают маскировочные сети, которые помогают бойцам скрыться, скрыть вооружение и технику. Также сибирячки создают там важные в тылу окопные свечи.
Начальник управления занятости населения минтруда и соцразвития региона Ольга Лаврова подчеркнула, что поддержка инициатив по оказанию гуманитарной помощи СВО — это один из приоритетов Правительства региона.