ТОП лучших подарков для женщин на 8 марта

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Пожалуй, самый универсальный подарок женщинам в день 8 Марта. Купить его можно в любом магазине. Например, в парфюмерном или там, где продается косметика. Не плохим вариантом будет сертификат в салон красоты, где ей могут сделать прическу, окрашивание, маникюр и другое. Пусть девушка сама выберет то, что ей действительно необходимо — по своему вкусу.
Отличным вариантом для любой женщины будет отдохнуть в спа-центре или термальных центрах. Ей сделают прекрасный расслабляющий массаж, SPA-ритуалы для тела, обертывания и пилинги. Хорошая возможность отвлечься от домашней суеты и рутины.
Хорошим подарком будет набор средств для красоты или бьюти-бокс. Лучше покупать уже готовый, где содержится до 20 средств по уходу за кожей, лица, тела, волосами. Но на таком лучше не экономить, потому что ваш подарок может быть не использован в дальнейшем. Отличная идея — купить большой набор и разделить его содержимое на несколько маленьких бьюти-боксов, тем самым сэкономив и сделать приятное маме, девушке, сестре, жене.
Не обязательно дарить распиаренный Dyson, но если фену или выпрямителю вашей даме уже много лет, то лучше его заменить на хороший аналог. Стайлер и фен для волос входит в топ подарков на 8 Марта.
Если ваша девушка активна в спорте, то смарт-часы и фитнес-трекеры — настоящий хит для подарков. Фитнес-трекер измеряет пульс, посчитает шаги, и многое другое. Смарт-часы — более функциональное устройство, через них можно отвечать на сообщения, принимать звонки, переключать музыку, оплачивать покупки и не только.
Женский день — отличная возможность подарить умные гаджеты для дома, например, робот-пылесос, который поможет облегчить домашние заботы. Посудомоечная машина станет не менее прекрасным вариантом для подрака.
Самый прекрасный подарок — это эмоции. Подарите ей впечатления которые запомнятся надолго. Например, что-то экстремальное: прыгнуть с парашютом, полет на воздушном шаре, на параплане. Если экстрим вы не хотите, то хорошим подарком будет билет на концерт, стендап, театр. Можно провести совместную фотосессию, снять номер в отеле на двоих с романтическим ужином.
Любую девушку порадуют стильные украшения. Ювелирку можно выбрать на любой вкус: кольцо, цепочка, серьги, браслет, часы. К этому можно купить органайзер для аксессуаров.
Самый нужный в современности гаджет — беспроводная колонка, которую можно брать в любые путешествия. Это и музыкальный центр и информационный гаджет: с ней можно разговаривать, управлять. В общем, такому подарку будет рада любая половинка.
Каждая дама хочет, чтобы в ее доме приятно пахло. Любые ароматизаторы создают атмосферу, в которую хочется вернуться. в каждом доме есть свой запах, который делает квартиру уютнее. Можно купить аромалампу, диффузоры, свечи и даже освежитель воздуха. Это один из самых бюджетных подарков.
Творческий набор — придется по душе каждой женщине. Можно подарить картину по номерам с разными изображениями или заказать портрет на картине по фото. Популярностью пользуются антистресс-раскраски, скретч-картины. Творчество успокаивает нервы, снимает напряжение, приносит удовольствие от процесса, а результат радует глаз и украшает интерьер.
Мягкий текстиль для дома — отличный подарок для дома. Можно купить плюшевый плед, покрывало, одеяло, подушку. Этот подарок точно не пролежит в шкафу.
Посуда — не менее прекрасный подарок, которому обрадуется любая девушка. Набор из четырех-восьми одинаковых бокалов никогда не будет дома лишним. Главное, чтобы это не были кружки из дешевого магазина. В этом вопросе важна эстетика.
Сладкие десерты — пожалуй, самый традиционный подарок, который придется по вкусу любой женщине. Угощение способно поднять настроение и побаловать себя. Если женщина следит за фигурой, можно купить мед, орехи, сухофрукты, пастилу и завернуть все в подарочную упаковку.
Самый универсальный подарок для женщины это цветы. Букет любимых цветов может быть подобран на любой вкус — пионы, розы, лилии, тюльпаны, гипсофилы, гортензии, орхидеи. Отличный вариант — комнатное растение или цветок в красивом горшке или кашпо. Например, фиалки, фикус, орхидеи, спатифиллум, замиокулькас, монстера.
Нужным подарком на 8 Марта могут стать беспроводные наушники. Беспроводные наушники входят в топ подарков. Они позволяют с комфортом слушать любимую музыку в общественном транспорте, на прогулке или занятий спортом.
Настольные игры для компаний от двух человек — это развлечение, которое будет идеальным дополнением вечеринок. Настолки есть как бюджетные, так и нет. Самыми популярными играми могут стать «Я никогда не…» с интересными вопросами или обычные «Мафия», «Уно» и «Монополия». Сейчас популярны смешные «Игры в мемы» или «Неизвестный абонент», где нужно подобрать смешной ответ на сообщение с неизвестного номера.