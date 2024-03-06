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Трое детей пострадали при столкновении машин на перекрестке. Возбуждено дело

Трое детей пострадали при столкновении машин на перекрестке. Возбуждено дело

6 марта 2024, 03:43
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску
Автомобиль «Хонда» при повороте на перекрестке врезался во встречный «Хендай Солярис». Среди пострадавших — 11-летние мальчики и 2-летняя девочка, которая находилась в детском кресле.

5 марта в 22:20 в Калининском районе Новосибирска 42-летний водитель за рулем «Хонды Степ Вагон» столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис». Авария произошла на перекрестке улиц Учительская и Объединения в районе доме № 28. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города.

В результате пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Хонды» — 11-летние мальчики и 2-летняя девочка, которая находилась в детском кресле.

«По данному факту Госавтоинспекцией Новосибирска вынесено определение
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», — сказано в сообщении.
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции по Новосибирску

Накануне стало известно, что скончался 40-летний мужчина, которого на полном ходу сбила «Лада» на Октябрьском мосту. Инцидент произошел вечером 3 марта. 45-летний мужчина за рулем «Лады» на большой скорости врезался в автомобиль KIA Sportage, возле которого водитель менял колесо.

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#Происшествия#Новосибирск#Дети#ДТП#Гибдд#Пострадавшие#Административное дело#Алёна Рогонова
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