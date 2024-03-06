Трое детей пострадали при столкновении машин на перекрестке. Возбуждено дело

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Published Сегодня, 03:43
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5 марта в 22:20 в Калининском районе Новосибирска 42-летний водитель за рулем «Хонды Степ Вагон» столкнулся с автомобилем «Хендай Солярис». Авария произошла на перекрестке улиц Учительская и Объединения в районе доме № 28. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города.
В результате пострадали трое несовершеннолетних пассажиров «Хонды» — 11-летние мальчики и 2-летняя девочка, которая находилась в детском кресле.
«По данному факту Госавтоинспекцией Новосибирска вынесено определение
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования», — сказано в сообщении.