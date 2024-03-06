Цифровое неравенство досрочно устранят в Новосибирской области

До конца текущего года в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» девять районов Новосибирской области будут полностью обеспечены современными средствами связи. В остальных районах покрытие будет составлять не менее 86%. А до конца 2026 мобильный интернет появится во всех поселениях, где живет более ста человек. Таким образом, охват мобильным интернетом в регионе составит 99,2%, и президентский указ будет выполнен досрочно.