Цифровое неравенство досрочно устранят в Новосибирской области

Posted Вчера, 07:08
Published Вчера, 07:08
Modified Сегодня, 04:09
Updated Сегодня, 04:09
До конца текущего года в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ» девять районов Новосибирской области будут полностью обеспечены современными средствами связи. В остальных районах покрытие будет составлять не менее 86%. А до конца 2026 мобильный интернет появится во всех поселениях, где живет более ста человек. Таким образом, охват мобильным интернетом в регионе составит 99,2%, и президентский указ будет выполнен досрочно.
В 2024 году мобильная связь и скоростной интернет появится в 64 населенных пунктов. 39 базовых станций сотовой связи построят в рамках федерального проекта, 25 установят за счет областного бюджета.
По словам министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергея Цукаря, наш регион занимает четвертое место в России по доступности скоростного проводного интернета.
«За последние пять лет в рамках региональных и федеральных проектов в нашей области построены волоконно-оптические линии связи до более чем 900 населенных пунктов, устойчивой голосовой сотовой связью и скоростным мобильным интернетом обеспечено почти 100 тысяч жителей, обеспечено подключение к высокоскоростному интернету 100% социально значимых объектов», — цитирует министра пресс-служба регионального правительства.
Президент Путин в послании Федеральному собранию заявил, что высокоскоростной интернет должен быть доступен практически на всей территории страны. Одним из главных показателей «цифровой трансформации» по президентскому указу «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» является рост доли охвата домашним широкополосным интернетом до 97%. В Новосибирской области этот показатель по итогам 2023 года составляет 91,9%.