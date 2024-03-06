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Женщину-водителя ударило током

В Новосибирске водителя трамвая ударило током — полиция проводит проверку

6 марта 2024, 06:42
Фото: ВК / Инцидент Новосибирск
Женщину-водителя ударило током

В Новосибирске началась проверка после удара водителя трамвая током

В Новосибирске женщина-водитель трамвая получила удар током. В настоящий момент по данному факту проводится проверка.

Информацию о начале предварительного расследования подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.

«В полицию 1 марта поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленной женщине-водителе трамвая с травмой. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в полиции.

Инцидент произошел 1 марта на остановке «Золотая горка». Женщину срочно доставили в больницу.

Напомним, что уголовное дело в связи с гибелью собаки-поводыря на трамвайной остановке возбудили лишь спустя полгода.

В Новосибирске спустя полгода возбудили дело о гибели собаки-поводыря
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#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Проверка#Трамвай#Александр Ляхов
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