В Новосибирске водителя трамвая ударило током — полиция проводит проверку

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Информацию о начале предварительного расследования подтвердили в ГУ МВД по Новосибирской области.
«В полицию 1 марта поступило сообщение из медицинского учреждения о доставленной женщине-водителе трамвая с травмой. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — рассказали в полиции.
Инцидент произошел 1 марта на остановке «Золотая горка». Женщину срочно доставили в больницу.
Напомним, что уголовное дело в связи с гибелью собаки-поводыря на трамвайной остановке возбудили лишь спустя полгода.