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Posted Сегодня, 06:07

Published Сегодня, 06:07

Modified Сегодня, 06:09

Updated Сегодня, 06:09

Для новосибирцев закроют «наливайки»

В Новосибирской области закроют все «наливайки»

6 марта 2024, 06:07
Фото: 1MI
Для новосибирцев закроют «наливайки»

В НСО намерены полностью ограничить работу «наливаек»

В Новосибирской области подготовлен проект решения об ограничении розничной торговли алкоголем в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. При этом документ могут ужесточить.

В правительстве Новосибирской области прорабатываются вопросы, связанные с закрытием «наливаек». Одним из вариантов является полное закрытие розничных «точек».

«Есть федеральный закон. Я уверен, что по предложению городского совета и ГУ МВД по региону примем самый жесткий вариант из всех возможных», — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив во время сессии.
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Негативное отношение к «наливайкам» связано с антисоциальным поведением их клиентов и неблагоприятной криминогенной обстановкой в зоне локации. Вдобавок таких «точек» может быть свыше пяти в одном районе.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу так называемых «наливаек» — мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах.

Напомним, что пьяный новосибирец поджег строительный мусор из мести собутыльникам.

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