В Новосибирской области закроют все «наливайки»

В НСО намерены полностью ограничить работу «наливаек»

В Новосибирской области подготовлен проект решения об ограничении розничной торговли алкоголем в заведениях общепита, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих территориях. При этом документ могут ужесточить.