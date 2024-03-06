В Новосибирской области закроют все «наливайки»

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
В правительстве Новосибирской области прорабатываются вопросы, связанные с закрытием «наливаек». Одним из вариантов является полное закрытие розничных «точек».
«Есть федеральный закон. Я уверен, что по предложению городского совета и ГУ МВД по региону примем самый жесткий вариант из всех возможных», — заявил спикер Заксобрания Андрей Шимкив во время сессии.
Негативное отношение к «наливайкам» связано с антисоциальным поведением их клиентов и неблагоприятной криминогенной обстановкой в зоне локации. Вдобавок таких «точек» может быть свыше пяти в одном районе.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о праве регионов ограничивать работу так называемых «наливаек» — мест розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах.
Напомним, что пьяный новосибирец поджег строительный мусор из мести собутыльникам.