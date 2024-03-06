В сквере «Крылья Сибири» убрали глобус с фонтана

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Огромный шар снимала бригада рабочих при помощи автокрана. Вместо него планируется поместить знак геотега. Конструкцию поместили на платформу эвакуатора.
Как сообщают «Новосибирские новости», полностью реконструировать сквер авиакомпания S7 планирует после того, как растает снег. В настоящий момент в зеленой зоне уже заменены твердые покрытия, установлено новое ландшафтное освещение и реконструирована чаша фонтана.
В «Крыльях Сибири» также установлены арт-объекты. В рамках благоустройства там появились светящиеся качели и лавочки. При этом в них вписали авиационную тематику.
Напомним, что в Новосибирске набережную расширят до Заельцовского бора.