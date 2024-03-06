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Из сквера «Крылья Сибири» убоали глобус

В сквере «Крылья Сибири» убрали глобус с фонтана

6 марта 2024, 13:30
Фото: Горзеленхоз
Из сквера «Крылья Сибири» убоали глобус

В сквере S7 убрали глобус с в Новосибирске

В Новосибирске продолжается реконструкция сквера «Крылья Сибири». В настоящий момент из него убрали глобус, располагавшийся на фонтане.

Огромный шар снимала бригада рабочих при помощи автокрана. Вместо него планируется поместить знак геотега. Конструкцию поместили на платформу эвакуатора.

Как сообщают «Новосибирские новости», полностью реконструировать сквер авиакомпания S7 планирует после того, как растает снег. В настоящий момент в зеленой зоне уже заменены твердые покрытия, установлено новое ландшафтное освещение и реконструирована чаша фонтана.

В «Крыльях Сибири» также установлены арт-объекты. В рамках благоустройства там появились светящиеся качели и лавочки. При этом в них вписали авиационную тематику.

Напомним, что в Новосибирске набережную расширят до Заельцовского бора.

В Новосибирске продлят набережную до Заельцовского бора
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Благоустройство#S7#Сквер#Александр Ляхов
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