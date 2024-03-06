В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом

В США кошка спасла своих хозяев от опасной ситуации с утечкой газа. Когда Труди и Грег Гай спали в своей комнате, их кошка Шнауци подошла и начала будить хозяйку, легко касаясь её носа лапой.