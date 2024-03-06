В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
Сначала Труди не обратила на это внимание, думая, что кошка просто играет, но поведение животного стало настойчивым и тревожным, заставив женщину понять, что происходит что-то серьезное, пишет pravda.ru.
Труди разбудила мужа, который обнаружил, что газовая труба в подвале была повреждена, заполняя дом опасным газом. Семья вызвала спасателей и покинула дом. Прибывшие пожарные отметили, что если бы не кошка, дом мог бы взорваться. За свой героический поступок Шнауци была награждена премией «Фиолетовая лапа» от Фонда животных Грейт-Фоллз в штате Монтана.