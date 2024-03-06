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Published Сегодня, 04:48

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В США кошка спасла своих хозяев от отравления газом

6 марта 2024, 04:48
В США кошка спасла своих хозяев от опасной ситуации с утечкой газа. Когда Труди и Грег Гай спали в своей комнате, их кошка Шнауци подошла и начала будить хозяйку, легко касаясь её носа лапой.

Сначала Труди не обратила на это внимание, думая, что кошка просто играет, но поведение животного стало настойчивым и тревожным, заставив женщину понять, что происходит что-то серьезное, пишет pravda.ru.

Труди разбудила мужа, который обнаружил, что газовая труба в подвале была повреждена, заполняя дом опасным газом. Семья вызвала спасателей и покинула дом. Прибывшие пожарные отметили, что если бы не кошка, дом мог бы взорваться. За свой героический поступок Шнауци была награждена премией «Фиолетовая лапа» от Фонда животных Грейт-Фоллз в штате Монтана.

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