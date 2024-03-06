Вице-мэр Терешкова назвала дату сдачи Первомайского сквера в Новосибирске

Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 01:19
Updated Сегодня, 01:19
В ходе прямого эфира Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, поделилась информацией о текущем состоянии работ в Первомайском сквере. По ее словам, реконструкция сквера будет завершена к 2024 году. Планируется сдать работы ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июня.
Анна Терешкова сообщила, что в настоящее время проводится работы по созданию фонтана «Мишка», который уже практически завершен. В ближайшее время он будет заполнен водой. Сквер будет окончательно готов весной.
Вице-мэр отметила, что выбор подрядчика не оправдал ожиданий властей. Однако она выразила надежду, что подрядчик исправит свои ошибки и завершит проект должным образом.
Анна Терешкова также подчеркнула, что Первомайский сквер является лишь первым этапом реконструкции центра города. В дальнейшем планируется выполнить всю эту территорию в едином дизайн-коде, соответствующему туристическому облику города.