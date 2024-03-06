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Сейчас сквер выглядит так

Вице-мэр Терешкова назвала дату сдачи Первомайского сквера в Новосибирске

6 марта 2024, 01:17
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Сейчас сквер выглядит так
Сдача реконструированного Первомайского сквера в Новосибирске запланирована на 2024 год, а власти выразили надежду, что подрядчик доделает проект как надо.

В ходе прямого эфира Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, поделилась информацией о текущем состоянии работ в Первомайском сквере. По ее словам, реконструкция сквера будет завершена к 2024 году. Планируется сдать работы ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июня.

Анна Терешкова сообщила, что в настоящее время проводится работы по созданию фонтана «Мишка», который уже практически завершен. В ближайшее время он будет заполнен водой. Сквер будет окончательно готов весной.

Вице-мэр отметила, что выбор подрядчика не оправдал ожиданий властей. Однако она выразила надежду, что подрядчик исправит свои ошибки и завершит проект должным образом.

Анна Терешкова также подчеркнула, что Первомайский сквер является лишь первым этапом реконструкции центра города. В дальнейшем планируется выполнить всю эту территорию в едином дизайн-коде, соответствующему туристическому облику города.

В мэрии Новосибирска сообщили о сроках завершения реконструкции Первомайского сквера
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#Новосибирск#День города#Фонтан#Реконструкция#Анна Терешкова#Первомайский сквер#Эмилия Губарева#Подрядчик#Центр города
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