Вице-мэр Терешкова назвала дату сдачи Первомайского сквера в Новосибирске

В ходе прямого эфира Анна Терешкова, вице-мэр Новосибирска и начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии, поделилась информацией о текущем состоянии работ в Первомайском сквере. По ее словам, реконструкция сквера будет завершена к 2024 году. Планируется сдать работы ко Дню города, который отмечается в последнее воскресенье июня.