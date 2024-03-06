Водитель внедорожника разбился насмерть при столкновении с фурой

6 марта около 8:20 в Болотнинском районе Новосибирской области на 106 км трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Как сообщил начальник ОГИБДД по Болотнинскому району Александр Нетелев, 42-летний мужчина на грузовике «Скания» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 200».