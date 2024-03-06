Водитель внедорожника разбился насмерть при столкновении с фурой

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
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Updated Сегодня, 07:16
6 марта около 8:20 в Болотнинском районе Новосибирской области на 106 км трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Как сообщил начальник ОГИБДД по Болотнинскому району Александр Нетелев, 42-летний мужчина на грузовике «Скания» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 200».
Водитель внедорожника, 49-летний мужчина, скончался на месте происшествия.
На время следственных действий на участке действует реверсивное движение.
«На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются», — сказано в сообщении.
Вечером 5 марта автомобиль «Хонда» при повороте на перекрестке врезался во встречный «Хендай Солярис». Пострадали трое детей — 11-летние мальчики и 2-летняя девочка, которая находилась в детском кресле.