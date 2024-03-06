atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:14

Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

Водитель внедорожника погиб в ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

Водитель внедорожника разбился насмерть при столкновении с фурой

6 марта 2024, 07:14
Фото: отдел пропаганды Госавтоинспекции Новосибирской области

Водитель внедорожника погиб в ДТП с фурой на трассе под Новосибирском

Большегруз выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожником. На месте погиб 49-летний водитель легкового авто.

6 марта около 8:20 в Болотнинском районе Новосибирской области на 106 км трассы Р-255 «Сибирь» произошло смертельное ДТП. Как сообщил начальник ОГИБДД по Болотнинскому району Александр Нетелев, 42-летний мужчина на грузовике «Скания» выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «Тойота Лэнд Крузер 200».

Водитель внедорожника, 49-летний мужчина, скончался на месте происшествия.

На время следственных действий на участке действует реверсивное движение.

«На месте работает следственно-оперативная группа, обстоятельства уточняются», — сказано в сообщении.
Как правильно фотографировать ДТП
Узнать подробнее

Вечером 5 марта автомобиль «Хонда» при повороте на перекрестке врезался во встречный «Хендай Солярис». Пострадали трое детей — 11-летние мальчики и 2-летняя девочка, которая находилась в детском кресле.

Читайте также:
Скончался водитель, которого на мосту на полной скорости сбила «Лада»Трое детей пострадали при столкновении машин на перекрестке. Возбуждено делоМаршрутка «догнала» грузовик на светофоре — пять пассажиров в больнице
#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Погибший#Алёна Рогонова#Смертельное ДТП
Подпишитесь
Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске
Вчера, 10:53
Роспотребнадзор выявил серьезные нарушения в скандальном Nebar
Вчера, 07:40
Школа треснула после коммунальной аварии в Новосибирске
Вчера, 03:03
Вернувшийся с СВО мужчина осыпал матами и пытался ударить водителя такси
Вчера, 08:13
Тюльпаны, розы и ирисы: как не разориться на букетах к 8 Марта в Новосибирске
Вчера, 04:56
Снегопад будет идти в Новосибирске весь март. Ад для дорожников
Вчера, 02:26