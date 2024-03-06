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Published Сегодня, 12:20

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Новосибирские выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету уже в июне-2024

Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету уже в июне

6 марта 2024, 12:20
Фото: 1MI

Новосибирские выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету уже в июне-2024

Такое предложение озвучил президент России Владимир Путин во время посланием Федеральному собранию 29 февраля.

В июне 2024 года у выпускников появится право пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. Об этом 6 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом результаты первого экзамена будут аннулировать.

Ранее во время выступления с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что ученикам нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании в вузы. Механизм ЕГЭ нужно совершенствовать, сказал президент.

ЕГЭ в России проводят по 14 общеобразовательным предметам. Он служит и выпускным экзаменом в школе, и вступительным в вуз. Для получения аттестата нужно обязательно сдать два экзамена — русский язык и математику.

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#Образование#Новосибирск#ЕГЭ#Школа#Экзамены#Выпускники#Аттестат#Алёна Рогонова
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