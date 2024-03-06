Выпускники смогут пересдать ЕГЭ по одному предмету уже в июне

Posted Сегодня, 12:20
Published Сегодня, 12:20
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В июне 2024 года у выпускников появится право пересдавать ЕГЭ по одному из предметов на выбор. Об этом 6 марта заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. При этом результаты первого экзамена будут аннулировать.
Ранее во время выступления с посланием Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что ученикам нужно дать возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до завершения приемной кампании в вузы. Механизм ЕГЭ нужно совершенствовать, сказал президент.
ЕГЭ в России проводят по 14 общеобразовательным предметам. Он служит и выпускным экзаменом в школе, и вступительным в вуз. Для получения аттестата нужно обязательно сдать два экзамена — русский язык и математику.