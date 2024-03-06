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Published Сегодня, 12:39

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

Бросившая ребенка на произвол судьбы мать уехала из Новосибирска

Запершая сына в квартире мать уехала из Новосибирска

6 марта 2024, 12:39
Фото: Спасатели МАСС
Бросившая ребенка на произвол судьбы мать уехала из Новосибирска

Женщина, обвиняемая в нежелании кормитьсына, покинула Новосибирск

Женщина, оставившая восьмилетнего сына в запертой квартире без еды, покинула Новосибирск. Предположительно, она может находиться в Кемеровской области.

В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Происшествие находится на контроле регионального управления Следственного комитета и прокуратуры. Однако сибирячка так и не появилась на допросе.

С самого начала женщина вела себя неадекватно. Когда участковый попросил ее явиться на допрос, она не предоставила никаких документов.

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«Появилась женщина и сказала, что она является матерью ребенка. После того, как мальчиком занялись, сразу же забыла про него», — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

При этом соседи до сих пор считают, что мальчик отстает в развитии. Несмотря на возраст, ребенок не ходит в школу и не общается со сверстниками. Сейчас он находится в реабилитационном центре.

Напомним, что в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении девушки, избившей новорожденную дочь об диван.

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#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Полиция#Уголовное дело#Мать#Александр Ляхов
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