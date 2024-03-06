Запершая сына в квартире мать уехала из Новосибирска

Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В отношении женщины уже возбуждено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Происшествие находится на контроле регионального управления Следственного комитета и прокуратуры. Однако сибирячка так и не появилась на допросе.
С самого начала женщина вела себя неадекватно. Когда участковый попросил ее явиться на допрос, она не предоставила никаких документов.
«Появилась женщина и сказала, что она является матерью ребенка. После того, как мальчиком занялись, сразу же забыла про него», — рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.
При этом соседи до сих пор считают, что мальчик отстает в развитии. Несмотря на возраст, ребенок не ходит в школу и не общается со сверстниками. Сейчас он находится в реабилитационном центре.
Напомним, что в Новосибирске возбудили уголовное дело в отношении девушки, избившей новорожденную дочь об диван.