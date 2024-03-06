Зимняя рыбалка-2024: лучшие платные и бесплатные места в Новосибирской области

Posted Сегодня, 18:26
Published Сегодня, 18:26
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
В Новосибирской области свыше 500 водоемов и наверняка опытные рыбаки объехали их все. Но в этом материале мы поговорим о самых популярных местах, где точно повезет как профессионалам, так и любителям.
Занимает первое место в рейтинге самых излюбленных мест рыбаков. И правда, водохранилище богато на улов — можно выловить щуку, окуня, судака, плотву и ерша, а зимой хорошо клюет налим. Опытные рыбаки советуют расположиться в районе пляжа «Звезда».
Отметим, в Новосибирском водохранилище лучше всего рыбачить зимой так, как это место закрывается для промысла ежегодно с 25 апреля по 10 июня.
Еще одна базовая акватория для отменной рыбалки. Рыба здесь клюет круглый год и на любой части берега. Из Оби вылавливаются те самые гигантские щуки, которыми хвастаются заядлые рыбаки в соцсетях.
Кроме того, из других видов рыб здесь обитают лещи, язи, окуни, стерлядь, осетр. Зимой лучше расположиться у берега в районе поселка Матвеевка.
На Бердь рыбаки приезжают зимой прежде всего за налимом. Также можно поймать окуня, щуку и леща.
Озеро Чаны — крупнейшее в Западной Сибири. Поэтому неудивительно, что этот водоем самый богатый на трофеи: в нем обитают 16 пород рыб. Зимняя рыбалка здесь начинается в конце октября.
Сюда съезжаются любители полакомиться ротаном и пескарем. А самое примечательное, что эта рыбка не привередлива к наживке и клюет на простого червя.
Популярность реки Каменка обусловлена и тем, что это отличное место для отдыха и релакса — вокруг лес, тишина, благодать.
«Клёвое место» — это рыболовно туристическая база отдыха в Сузунском районе. Здесь сибиряки добывают судака, щуку, окуня, карася, сазана, язя, чебака и леща.
Приезжают в основном сюда отдыхать с семьями, потому что помимо рыбалки гостям можно попариться в бане, покататься на снегоходах, пройтись на лыжах. Цена проживания за человека в сутки — от 1200 рублей.
Озеро Глухое находится в Новосибирском районе. Здесь добывают пескарей, карасей, окуней, толстолобиков, карпов. Новичкам даже поможет освоиться инструктор.
Это озеро выбирают рыбаки, для которых рыбалка — развлечение. На удочку им удается поймать карася, карпа, окуня, сазана и щуку. Добычу обычно съедают на месте. Также здесь можно арендовать баню, беседку, удочки, лодки и мангал.
Еще одно популярное место для отдыха, рыбалки и оздоровления. Гостям предлагают уроки по ловле рыбы, кроме того, можно оплатить инструктора, с которым выйдите на водоем на лодке и точно вернетесь с добычей.
Отмечается, что рыбу здесь можно ловить и прямо с берега — подойдет опытным рыболовам. После ее можно пожарить на арендованном мангале. Зимой такой отдых обойдется в 1000+ рублей за человека.
Напомним, в Новосибирской области можно неограниченно ловить щуку, сазана, карпа, карася, язя, окуня, леща. А вот за вылов стерляди, осетра и судака (до 33 см) можно поплатиться штрафом. Эти виды рыб, занесены в Красную книгу.