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Зимняя рыбалка-2024: лучшие платные и бесплатные места в Новосибирской области

Зимняя рыбалка-2024: лучшие платные и бесплатные места в Новосибирской области

6 марта 2024, 18:26
Фото: 1MI
Зимняя рыбалка — хобби настоящих сибиряков. За добычей в виде щуки, окуня, карася заядлые рыболовы готовы отправиться на водоемы Новосибирской области в любую погоду. Одни выбирают для промысла давно «насиженные» места, другие исследуют новые. Где самый богатый улов — читайте в материале Atas.Info.

В Новосибирской области свыше 500 водоемов и наверняка опытные рыбаки объехали их все. Но в этом материале мы поговорим о самых популярных местах, где точно повезет как профессионалам, так и любителям.

Топ-5 бесплатных мест для рыбалки

Новосибирское водохранилище

Фото: 1MI

Занимает первое место в рейтинге самых излюбленных мест рыбаков. И правда, водохранилище богато на улов — можно выловить щуку, окуня, судака, плотву и ерша, а зимой хорошо клюет налим. Опытные рыбаки советуют расположиться в районе пляжа «Звезда».

Отметим, в Новосибирском водохранилище лучше всего рыбачить зимой так, как это место закрывается для промысла ежегодно с 25 апреля по 10 июня.

Река Обь

Еще одна базовая акватория для отменной рыбалки. Рыба здесь клюет круглый год и на любой части берега. Из Оби вылавливаются те самые гигантские щуки, которыми хвастаются заядлые рыбаки в соцсетях.

Кроме того, из других видов рыб здесь обитают лещи, язи, окуни, стерлядь, осетр. Зимой лучше расположиться у берега в районе поселка Матвеевка.

Река Бердь

На Бердь рыбаки приезжают зимой прежде всего за налимом. Также можно поймать окуня, щуку и леща.

Фото: 1MI

Озеро Чаны

Озеро Чаны — крупнейшее в Западной Сибири. Поэтому неудивительно, что этот водоем самый богатый на трофеи: в нем обитают 16 пород рыб. Зимняя рыбалка здесь начинается в конце октября.

Река Каменка

Сюда съезжаются любители полакомиться ротаном и пескарем. А самое примечательное, что эта рыбка не привередлива к наживке и клюет на простого червя.

Популярность реки Каменка обусловлена и тем, что это отличное место для отдыха и релакса — вокруг лес, тишина, благодать.

«Клевые» платные места для рыбалки

Фото: 1MI

«Клевое место» в Сузунском районе

«Клёвое место» — это рыболовно туристическая база отдыха в Сузунском районе. Здесь сибиряки добывают судака, щуку, окуня, карася, сазана, язя, чебака и леща.

Приезжают в основном сюда отдыхать с семьями, потому что помимо рыбалки гостям можно попариться в бане, покататься на снегоходах, пройтись на лыжах. Цена проживания за человека в сутки — от 1200 рублей.

Озеро Глухое

Озеро Глухое находится в Новосибирском районе. Здесь добывают пескарей, карасей, окуней, толстолобиков, карпов. Новичкам даже поможет освоиться инструктор.

Озеро Спартак

Это озеро выбирают рыбаки, для которых рыбалка — развлечение. На удочку им удается поймать карася, карпа, окуня, сазана и щуку. Добычу обычно съедают на месте. Также здесь можно арендовать баню, беседку, удочки, лодки и мангал.

Дом рыбака «Кордон» в Сузуне

Еще одно популярное место для отдыха, рыбалки и оздоровления. Гостям предлагают уроки по ловле рыбы, кроме того, можно оплатить инструктора, с которым выйдите на водоем на лодке и точно вернетесь с добычей.

Отмечается, что рыбу здесь можно ловить и прямо с берега — подойдет опытным рыболовам. После ее можно пожарить на арендованном мангале. Зимой такой отдых обойдется в 1000+ рублей за человека.

Напомним, в Новосибирской области можно неограниченно ловить щуку, сазана, карпа, карася, язя, окуня, леща. А вот за вылов стерляди, осетра и судака (до 33 см) можно поплатиться штрафом. Эти виды рыб, занесены в Красную книгу.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#Рыбалка
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