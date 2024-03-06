Звезде TikTok Милане Хаметовой исполнилось 14 лет

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
5 марта популярному блогеру из Новосибирска Милане Хаметовой исполнилось 14 лет. По этому поводу звезда детского контента устроила вечеринку, на которой ее поздравляли коллеги по соцсетям. Торт для именинницы вынес ее земляк и продюсер Дава (Давид Манукян). Празднование началось в полночь. Многочисленные видео с события опубликованы в соцсетях девочки.
Милана Хаметова родилась 5 марта 2010 года в Новосибирске. Родители девочки, Альбина и Евгений, активно занимались дочерью. Девочка занималась пением, танцами, гимнастикой, сотрудничала с модельным агентством. В 2016 году Хаметова победила в конкурсе красоты «Мини Мисс Сибирь», получила гран-при конкурса «Маленькая Мисс Россия-2017».
Родители Миланы завели ей аккаунт в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) практически сразу после рождения. Сейчас на девушку подписаны 1,6 млн пользователей.
Широкая слава пришла к Хаметовой в 2019 году, когда у нее появился TikTok. Изначально для продвижения дочери родители будущей звезды сотрудничали с другим новосибирским блогером — Викторией Фоминой. Сибирячки снимали задорные парные танцевальные видео, и о талантливом ребенке довольно быстро узнали. Многие предполагали, что Фомина — и есть мать Миланы, настоящие родители только подогревали эти слухи.
В 2020 году Милана с семьей переезжает в Москву и начинает сотрудничать с Давой. Хаметова заключает эксклюзивный продюсерский контракт с Манукяном, и становится частью TikTok-хаус — Super House. Дава лично занимается продвижением своей землячки.
Мать Миланы работает ее менеджером. В 2023 году Хаметова стала номинантом в категории «Новые медиа» рейтинга Forbes «30 до 30».