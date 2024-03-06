Звезде TikTok Милане Хаметовой исполнилось 14 лет

Широкая слава пришла к Хаметовой в 2019 году, когда у нее появился TikTok. Изначально для продвижения дочери родители будущей звезды сотрудничали с другим новосибирским блогером — Викторией Фоминой. Сибирячки снимали задорные парные танцевальные видео, и о талантливом ребенке довольно быстро узнали. Многие предполагали, что Фомина — и есть мать Миланы, настоящие родители только подогревали эти слухи.