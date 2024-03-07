11 марта начнется Рамадан — что нельзя делать в мусульманский пост

11 марта 2024 года начинается месяц обязательного мусульманского поста — Рамадан. Такой пост считается настоящим духовным и телесным очищением. Дата меняется ежегодно, так как календарь мусульман придерживается лунного исчисления. В 2024 году месяц поста начнется с заходом солнца 11 марта, а закончится он 9 апреля — ровно 30 дней. Но праздновать можно начинать только 10 числа. Завершение мусульманского поста проходит в мечетях, когда верующие собираются на общую молитву. После окончания поста празднуется Ураза-байрам.