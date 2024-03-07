11 марта начнется Рамадан — что нельзя делать в мусульманский пост

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
11 марта 2024 года начинается месяц обязательного мусульманского поста — Рамадан. Такой пост считается настоящим духовным и телесным очищением. Дата меняется ежегодно, так как календарь мусульман придерживается лунного исчисления. В 2024 году месяц поста начнется с заходом солнца 11 марта, а закончится он 9 апреля — ровно 30 дней. Но праздновать можно начинать только 10 числа. Завершение мусульманского поста проходит в мечетях, когда верующие собираются на общую молитву. После окончания поста празднуется Ураза-байрам.
Рамадан упоминается впервые в Коране. В священной книге говорится, что поститься важно определенное количество дней. Рамазан, это девятый месяц лунного календаря мусульман. В этот месяц пророку Мухаммеду был дан Коран, поэтому он считается особенно священным. Самый главный запрет подразумевает полный отказ от пищи и воды в светлое время суток.
Основные требования поста — это не только обязательный отказ от еды от рассвета до заката, но и посвящение себя служению Всевышнему, искреннее поклонение Аллаху с целью заслужить Его довольство.
Дополнительно в месяц поста верующие коллективно читают молитву Таравих. Каждый день читают Коран или перевод его смыслов, в течение месяца верующие налаживают отношения с людьми, прощают других, больше молятся, ходят в гости, угощают, помогают другим и другое.
Время сухура наступает, когда мусульманин может есть пищу и пить воду до рассвета. Еду едят перед молитвой фаджр.
Время ифтара наступает сразу после захода солнца. До момента приема пищи необходимо поблагодарить Аллаха и прочитать необходимую молитву, чтобы покаяться в грехах. При этом переедать запрещено.
По данным 2ГИС, в Новосибирске есть несколько мечетей по следующим адресам: