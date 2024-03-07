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Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Вот-вот начнется месяц Рамадан

11 марта начнется Рамадан — что нельзя делать в мусульманский пост

7 марта 2024, 11:42
Фото: 1MI
Вот-вот начнется месяц Рамадан
В 2024 году Рамадан начнется 11 марта и продлится мусульманский пост до 9 апреля. В этот месяц мусульмане обязаны соблюдать важные правила: например, не есть и не пить днем. Какие еще существуют запреты — узнал Atas.info.

Когда начинается Рамадан?

11 марта 2024 года начинается месяц обязательного мусульманского поста — Рамадан. Такой пост считается настоящим духовным и телесным очищением. Дата меняется ежегодно, так как календарь мусульман придерживается лунного исчисления. В 2024 году месяц поста начнется с заходом солнца 11 марта, а закончится он 9 апреля — ровно 30 дней. Но праздновать можно начинать только 10 числа. Завершение мусульманского поста проходит в мечетях, когда верующие собираются на общую молитву. После окончания поста празднуется Ураза-байрам.

 

История праздника

Рамадан упоминается впервые в Коране. В священной книге говорится, что поститься важно определенное количество дней. Рамазан, это девятый месяц лунного календаря мусульман. В этот месяц пророку Мухаммеду был дан Коран, поэтому он считается особенно священным. Самый главный запрет подразумевает полный отказ от пищи и воды в светлое время суток.

Верующие каждый день молятся в РамаданВерующие каждый день молятся в Рамадан
Верующие каждый день молятся в Рамадан
Фото: 1MI

В чем суть Рамадана?

Основные требования поста — это не только обязательный отказ от еды от рассвета до заката, но и посвящение себя служению Всевышнему, искреннее поклонение Аллаху с целью заслужить Его довольство.

Дополнительно в месяц поста верующие коллективно читают молитву Таравих. Каждый день читают Коран или перевод его смыслов, в течение месяца верующие налаживают отношения с людьми, прощают других, больше молятся, ходят в гости, угощают, помогают другим и другое.

 

Сухур и Ифтар

Время сухура наступает, когда мусульманин может есть пищу и пить воду до рассвета. Еду едят перед молитвой фаджр.

Время ифтара наступает сразу после захода солнца. До момента приема пищи необходимо поблагодарить Аллаха и прочитать необходимую молитву, чтобы покаяться в грехах. При этом переедать запрещено.

Что запрещается делать в РамаданЧто запрещается делать в Рамадан
Что запрещается делать в Рамадан
Фото: 1MI

Что разрешено в Рамадан

  • В дни Рамадана разрешено принимать лекарства и вакцинироваться;
  • Разрешено купаться, но важно, чтобы вода не попала в рот;
  • Разрешено целоваться, но интим уже запрещен;
  • Разрешено чистить зубы, при этом воду глотать запрещено;
  • Разрешено глотать слюну;
  • Разрешено сдавать кровь;
  • Не будет считаться нарушением поста, если вы не специально проглотили мошку или к вам в рот попала капля дождя.

 

Что запрещено в Рамадан?

  • Есть и пить в светлое время суток;
  • Курить или нюхать табак, в том числе кальян;
  • Запрещено специально провоцировать рвоту.
Верующие молятся в мечетяхВерующие молятся в мечетях
Верующие молятся в мечетях
Фото: 1MI

Где можно помолиться мусульманину в Новосибирске

По данным 2ГИС, в Новосибирске есть несколько мечетей по следующим адресам:

  • Соборная мечеть имени Кунта-Хаджи Кишиева, ул. Мира, 65/4, Новосибирск. Часы работы — ежедневно, круглосуточно.
  • Историческая мечеть Ихлас, ул. Фрунзе, 1А, Новосибирск. Часы работы — ежедневно, 10:00–20:00.
  • Соборная мечеть, ул. Красина, 58/1, Новосибирск. Часы работы — ежедневно, 08:00–20:00.
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