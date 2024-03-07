atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:37

Published Сегодня, 04:37

Modified Сегодня, 04:39

Updated Сегодня, 04:39

В правительстве Новосибирской области прошло итоговом мероприятии регионального форума волонтеров «Тыл — для Победы!»

3 тысячи новосибирцев стали участниками форума волонтеров «Тыл — для Победы!»

7 марта 2024, 04:37
Фото: правительство Новосибирской области
В правительстве Новосибирской области прошло итоговом мероприятии регионального форума волонтеров «Тыл — для Победы!»
В регионе удалось достичь успешной координации волонтерского движения благодаря активному включению в работу участников всех уровней.

В правительстве Новосибирской области подвели итоги регионального форума волонтеров «Тыл — для Победы!». На встрече губернатор Андрей Травников поблагодарил участников и обозначил задачи по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.

«Очень важно, чтобы все вокруг знали, что активных и патриотично настроенных людей у нас больше, чем инертных и безразличных. Наверное, только специальная военная операция показала насколько велик вклад региона в общий оборонный потенциал нашей страны», — сказал губернатор.

По словам главы, Новосибирская область показала себя как оборонный регион и своими традициями, и мощным военным настоящим.

«Это накладывает обязанность помогать нашим землякам, обязанности по координации этой работы», — говорит Андрей Травников.

Губернатор уверен, что в регионе удалось достичь успешной координации волонтерского движения благодаря активному включению в работу участников всех уровней.

«В прошлом год нам удалось выстроить общую систему координации, когда каждый заниматься своим делом на своем уровне. Правительство региона сконцентрировалось на самых дорогостоящих и технологичных вещах, иногда освоении новых изделий и производств, организации крупных поставок материалов, организации транспортной работы. Муниципальные образования сконцентрировалось на помощи конкретным воинским частям и подразделениям, общественники тоже нашли свою нишу, в зависимости от того, что каждый умеет изготавливать. Общая система у нас сложилась», — заключил губернатор.
Фото: правительство Новосибирской области
Травников поручил руководителям региона включиться в реализацию послания президента
Узнать подробнее

Региональный форум волонтеров «Тыл — для Победы!» прошел в Новосибирской области 5 и 6 марта. Событие призвано объединить волонтеров по поддержке участников СВО и членов их семей.

Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина ГридневаПредседатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева
Председатель Общественной палаты Новосибирской области Галина Гриднева
Фото: правительство Новосибирской области
Читайте также:
Андрей Травников высказался о новых нацпроектах, инициированных Владимиром ПутинымАндрей Травников сохраняет позиции среди лидеров российского рейтинга губернаторов26 проектов реализовали для Новосибирского научного центра за пять лет
#Общество#Новосибирск#Волонтеры#Форум#Андрей Травников#СВО#Поддержка#Алёна Рогонова
Подпишитесь
Статус охраняемого природного парка требуют придать Бугринскому лесу в Новосибирске
Вчера, 05:58
Новосибирские власти подали еще один иск к генподрядчику ЛДС. Теперь на почти 100 млн
Вчера, 11:40
В сквере «Крылья Сибири» убрали глобус с фонтана
Вчера, 13:30
Следком и УФАС заинтересовались сносом дома Кондратюка в Новосибирске
5 марта, 10:53
ТОП лучших подарков для женщин на 8 марта
Вчера, 09:57
Весенний призыв 2024: призывной возраст, повестки и штрафы — что изменится
5 марта, 13:43