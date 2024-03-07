3 тысячи новосибирцев стали участниками форума волонтеров «Тыл — для Победы!»

Posted Сегодня, 04:37
Published Сегодня, 04:37
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Updated Сегодня, 04:39
В правительстве Новосибирской области подвели итоги регионального форума волонтеров «Тыл — для Победы!». На встрече губернатор Андрей Травников поблагодарил участников и обозначил задачи по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей.
«Очень важно, чтобы все вокруг знали, что активных и патриотично настроенных людей у нас больше, чем инертных и безразличных. Наверное, только специальная военная операция показала насколько велик вклад региона в общий оборонный потенциал нашей страны», — сказал губернатор.
По словам главы, Новосибирская область показала себя как оборонный регион и своими традициями, и мощным военным настоящим.
«Это накладывает обязанность помогать нашим землякам, обязанности по координации этой работы», — говорит Андрей Травников.
Губернатор уверен, что в регионе удалось достичь успешной координации волонтерского движения благодаря активному включению в работу участников всех уровней.
«В прошлом год нам удалось выстроить общую систему координации, когда каждый заниматься своим делом на своем уровне. Правительство региона сконцентрировалось на самых дорогостоящих и технологичных вещах, иногда освоении новых изделий и производств, организации крупных поставок материалов, организации транспортной работы. Муниципальные образования сконцентрировалось на помощи конкретным воинским частям и подразделениям, общественники тоже нашли свою нишу, в зависимости от того, что каждый умеет изготавливать. Общая система у нас сложилась», — заключил губернатор.
Региональный форум волонтеров «Тыл — для Победы!» прошел в Новосибирской области 5 и 6 марта. Событие призвано объединить волонтеров по поддержке участников СВО и членов их семей.