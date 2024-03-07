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«Нива» провалилась под лед на Обском море под Новосибирском

Автомобиль «Нива» провалился под лед на Обском водохранилище

7 марта 2024, 07:32
Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

«Нива» провалилась под лед на Обском море под Новосибирском

С 1 марта на территории региона действует запрет на выезд на лед на любом транспорте, включая снегоходы. Но автомобилисты продолжают игнорировать правила, подвергая риску свои жизни и пассажиров.

На Обском водохранилище под лед провалился автомобиль «Нива». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел со стороны Искитимского района.

«В прошедшие выходные дни в Искитимском районе происходили частичные провалы автомобильного транспорта на льду», — рассказали в пресс-службе.

С 1 марта на территории региона действует запрет на выезд на лед на любом транспорте, включая снегоходы и мотособаки. Ограничения касаются и пешеходов. При этом люди продолжают нарушать правила и рискуют жизнью.

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Проверяющие выявили 16 протоколов об административных правонарушениях. Половина из них — за выезд на лед на автомобилях, остальные — в отношении администраций за несоответствие знаков безопасности.

Больше всего нарушений (шесть) среди рыбаков выявили в Ордынском районе.

На предстоящих выходных и на следующей неделе в регионе ожидается существенное потепление, что ускорит разрушение и без того хрупкого льда, предупредили в ГУ МЧС по НСО.

Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области
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#Происшествия#Новосибирск#Обское море#МЧС#Лед#Обское водохранилище#Алёна Рогонова
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