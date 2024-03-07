Автомобиль «Нива» провалился под лед на Обском водохранилище

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
На Обском водохранилище под лед провалился автомобиль «Нива». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Новосибирской области. В ведомстве уточнили, что инцидент произошел со стороны Искитимского района.
«В прошедшие выходные дни в Искитимском районе происходили частичные провалы автомобильного транспорта на льду», — рассказали в пресс-службе.
С 1 марта на территории региона действует запрет на выезд на лед на любом транспорте, включая снегоходы и мотособаки. Ограничения касаются и пешеходов. При этом люди продолжают нарушать правила и рискуют жизнью.
Проверяющие выявили 16 протоколов об административных правонарушениях. Половина из них — за выезд на лед на автомобилях, остальные — в отношении администраций за несоответствие знаков безопасности.
Больше всего нарушений (шесть) среди рыбаков выявили в Ордынском районе.
На предстоящих выходных и на следующей неделе в регионе ожидается существенное потепление, что ускорит разрушение и без того хрупкого льда, предупредили в ГУ МЧС по НСО.