Бассейн, финская сауна, хаммам: топ-5 самых элитных квартир в Новосибирске

Замыкает топ-5 еще одна 4-комнатная квартира на улице Шевченко, 17 за 59 млн рублей. Из этих роскошных апартаментов можно даже не выходить на улицу, ведь здесь есть все для шикарной жизни: спортзал, бассейн, финская сауна, хаммам, прачечная, гардеробная, домашний кинотеатр и даже ''холодильник'' — это отдельная комната для хранения продуктов. Также квартира оборудована системой «умный дом».