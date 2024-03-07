Бассейн, финская сауна, хаммам: топ-5 самых элитных квартир в Новосибирске

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Возглавила наш рейтинг пятиэтажная квартира площадью 442 квадратных метра. Она расположена в самом центре Новосибирска в Клубном доме. В шаговой доступности станции метро «Сибирская», «Площадь Ленина» и «Красный проспект».
Как заявляет продавец, в квартире выполнен эксклюзивный дизайнерский ремонт. Вся отделка из высококачественных материалов Франции и Италии, мебель от брендов GRANGE, BIZZOTTO, а люстры и бра от Swarovsky.
«Перемещаться по этажам можно на личном лифте, также есть лестница. В квартире имеются три спальни, кухня-столовая, гостиная, кабинет, спортзал, прачечная, гардеробные, на каждом этаже свой санузел, вместительный гараж на первом этаже», — говорится в объявлении.
Цена — 135 000 000 рублей.
На втором месте квартира за 95 млн рублей в ЖК «Михайловский» площадью 163 квадратных метра. Судя по фотографиям собственника, из панорамных окон открывается вид на Михайловскую набережную, новый ЛДС, каток и колесо обозрения.
В квартире всего 5 комнат, три спальни с личными санузлами, гостиная совмещена с кухней. Есть все необходимое для жизни — мебель, техника.
«Выполнен евро-ремонт, отделка светлая, окна выходят на солнечную сторону. Из техники есть холодильник, кондиционер, стиральная машина, посудомоечная машина, водонагреватель. Меблирована — диваны, двуспальные кровати, встроенные шкафы. Также имеется прачечная и гардеробная», — рассказал продавец.
На третей строчке топа элитного жилья расположилась 5-комнатная квартира на улице Урицкого, 20 за 63 млн рублей. Эти роскошные апартаменты подкупают наличием джакузи, финской сауны, хаммама и бильярда.
Собственник нахваливает и виды из панорамного окна квартиры. Говорит, можно, сидя дома, любоваться на Оперный театр и подсветку Октябрьского моста, также можно наблюдать салюты, которые запускают на праздники в Новосибирске.
На улице Шевченко, 17 выставили на продажу 4-комнатные апартаменты класса De Luxe за 59 990 000 рублей. Это целый дворец с хаммамом и двумя каминами (дровяным и газовым). Также в квартире установлена музыкальная система hi-end.
«Во всех комнатах кондиционеры, теплые полы. Есть библиотека. Территория под видеонаблюдением и охраной, есть два отдельных входа в дом и выход на подземную парковку», — заявляет собственник.
Естественно, и интерьер в этом пентхаусе выполнен в стиле дворцовой классики. Даже плитка в ванной комнате здесь от Versace, дверные ручки от Swarovsky style, а стены декорированы лепниной.
Единственный минус — квартира продается без мебели. Новым владельцам придется покупать ее самим, да выбирать такую, чтобы соответствовала королевской отделке.
Замыкает топ-5 еще одна 4-комнатная квартира на улице Шевченко, 17 за 59 млн рублей. Из этих роскошных апартаментов можно даже не выходить на улицу, ведь здесь есть все для шикарной жизни: спортзал, бассейн, финская сауна, хаммам, прачечная, гардеробная, домашний кинотеатр и даже ''холодильник'' — это отдельная комната для хранения продуктов. Также квартира оборудована системой «умный дом».
«Ремонт квартиры создан по индивидуальному дизайн-проекту одним из лучших дизайнеров города Новосибирска. Очень светлая и теплая роскошная квартира из высококачественных материалов производства Англии, Франции и Италии. Эксклюзивная мебель, освещение производства Франции и Италии», — рассказал владелец.
Территория ЖК находится круглосуточно под видеонаблюдением и вооруженной охраной.