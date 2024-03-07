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Работы по ремонту Октябрьского моста продлятся до ноября 2024 года

До конца 2024 года ограничен проезд по Октябрьскому мосту

7 марта 2024, 03:46
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Работы по ремонту Октябрьского моста продлятся до ноября 2024 года

Проезд по Октябрьскому мосту в Новосибирске ограничили до конца 2024 года

С 7 марта проезжая часть сужена со стороны проезда с левого берега на правый. Из-за ремонта на мосту возможны пробки и заторы.

С четверга, 7 марта, до ноября 2024 года в Новосибирске ограничили проезд по Октябрьскому мосту, сообщили в мэрии. Ограничения необходимы для работ по усилению тротуара и ремонта проезжей части моста.

На первом этапе сузили дорогу по одному пролету моста, начиная от левого берега. По мере выполнения работ перекрытие будут продлевать по направлению с левого берега на правый, до улицы Большевистской, 43/1.

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Подрядчик демонтирует бетон с тротуара, перила и парапеты, уложит новое покрытие, установит новые опоры освещения, перила, ограждения.

Проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуара.

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#Транспорт#Новосибирск#Ремонт#Октябрьский мост#Алёна Рогонова
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