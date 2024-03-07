До конца 2024 года ограничен проезд по Октябрьскому мосту

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
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Updated Сегодня, 03:48
С четверга, 7 марта, до ноября 2024 года в Новосибирске ограничили проезд по Октябрьскому мосту, сообщили в мэрии. Ограничения необходимы для работ по усилению тротуара и ремонта проезжей части моста.
На первом этапе сузили дорогу по одному пролету моста, начиная от левого берега. По мере выполнения работ перекрытие будут продлевать по направлению с левого берега на правый, до улицы Большевистской, 43/1.
Подрядчик демонтирует бетон с тротуара, перила и парапеты, уложит новое покрытие, установит новые опоры освещения, перила, ограждения.
Проезжая часть на противоположной стороне моста также сужена из-за ремонта тротуара.